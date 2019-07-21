 Снятие депутатской неприкосновенности и запуск "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявили представители политсилы во время выступления в штабе партии.

Отвечая на вопрос о том, как решать проблему "кнопкодавства", глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков отметил, что после прихода партии в парламент планирует сделать так, чтобы заработала "сенсорная кнопка".

"Мы уверены, что за это можно вводить уголовную ответственность. Потому что есть четкая норма закона, где написано, что это должно быть персональное голосование. Уголовная ответственность может быть как в рамках штрафных санкций, так и реальные сроки", - сказал он.

В свою очередь, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Павел Фролов отметил: "Мы предлагаем, чтобы за "кнопкодавство" было лишение мандата. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию, поэтому это возможно только с февраля 2020 года".

"Но как только мы придем в Раду, одним из первых решений будет решение о внедрении "сенсорной кнопки". И вторым решением - введение уголовной ответственности за "кнопкодавство". Это нам позволит, есть возможность, если есть приговор суда, то автоматически депутат теряет мандат", - сказал Фролов и добавил, что "эти вопросы уже наработаны".

Кроме того, Разумков отметил, что одно из ключевых решений, которые необходимо будет принять в новом парламенте, это снятие депутатской неприкосновенности.

"Другой вопрос - это отзыв народного депутата или досрочное прекращение его полномочий", - подчеркнул председатель партии "Слуга народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВРУ законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины".

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