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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (903) кнопкодавство (11) Разумков Дмитрий (100) Слуга народа (134)

 Снятие депутатской неприкосновенности и запуск "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы

В партии "Слуга народа" отмечают необходимость снятия депутатской неприкосновенности, борьбы с "кнопкодавством" и начало работы "сенсорной кнопки" в новоизбранной Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявили представители политсилы во время выступления в штабе партии.

Отвечая на вопрос о том, как решать проблему "кнопкодавства", глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков отметил, что после прихода партии в парламент планирует сделать так, чтобы заработала "сенсорная кнопка".

"Мы уверены, что за это можно вводить уголовную ответственность. Потому что есть четкая норма закона, где написано, что это должно быть персональное голосование. Уголовная ответственность может быть как в рамках штрафных санкций, так и реальные сроки", - сказал он.

В свою очередь, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Павел Фролов отметил: "Мы предлагаем, чтобы за "кнопкодавство" было лишение мандата. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию, поэтому это возможно только с февраля 2020 года".

"Но как только мы придем в Раду, одним из первых решений будет решение о внедрении "сенсорной кнопки". И вторым решением - введение уголовной ответственности за "кнопкодавство". Это нам позволит, есть возможность, если есть приговор суда, то автоматически депутат теряет мандат", - сказал Фролов и добавил, что "эти вопросы уже наработаны".

Кроме того, Разумков отметил, что одно из ключевых решений, которые необходимо будет принять в новом парламенте, это снятие депутатской неприкосновенности.

"Другой вопрос - это отзыв народного депутата или досрочное прекращение его полномочий", - подчеркнул председатель партии "Слуга народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВРУ законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3138803
 
   
 Топ комментарии
 
Уже совсем скоро барыги и подбарыжники начнут скулить что снятие неприкосновенности это плохо, они голосовать за это не готовы и нужно сначала что-то там и так далее...
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а петя дуже два с лишним месяца, как не президент. Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 4364
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Гыглик , не спи ... Давай нам уже авторитетное мнение Алежки Панамаря . Вы там заснули , чи шо Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 5208
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Воо- ооот , маладец . А картинку Алежки забыл запостить ? А - аааа
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для зебилов Петя по-прежнему президент и даже гадит им в штаны
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Какао гьіги працюють якось не охоче... А що сталося?? Шоколад закінчився?)))
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так а за пять лет до этого не удосужился? Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 9004
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а дело было только в Порошенко? Бойтесь, чтобы всем капут не пришел
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Причем Порошенко-методичка у тролля такая.
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Дані екзит-полу, проведеного службою "Український барометр" свідчать, що народний депутат Олексій Гончаренко перемагає на виборах до Верховної Ради по одномандатному округу №137 з центром в Подільському Одеської області. Про таке повідомляє "Думская".
Слід зазначити, що за даними опитування, Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії "Слуга народу" Олександра Муконіна - його підтримав 31% виборців. Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 8824.
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Все ветви власти работали на порошенко и Ко.
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поэтому они принимали решения в пользу коломоя, портнова и прочей швали?! 😂🤣
у зебилов мозг размером с горошину
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будет цирк от Пети, если до голосования дело дойдёт, а там может и капут
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После тонн помоев, после миллионов баксов против, после этого всего занять 3 место - дорогого стоит. Порох - боец!
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ну так! міг би собі десь пузо в іспанії гріти і плювати на все. молодець ПЕТРО!!!
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Ну вообще наглость на святое покушатся!!! Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 1501

Это что, бояре теперь от народа не сильно будут отличатся и кланяться и молится на них нельзя будет? Как же мы без портретов, а они без неприкосновенности то жить будут?
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Все тот же Ярослав Днепр Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 1258


Кроме того, Разумков отметил, что одно из ключевых решений, которые необходимо будет принять в новом парламенте, это снятие депутатской неприкосновенности.
"Другой вопрос - это отзыв народного депутата или досрочное прекращение его полномочий", - подчеркнул председатель партии "Слуга народа". Источник: https://censor.net.ua/n3138803

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У зеленського...


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Уже совсем скоро барыги и подбарыжники начнут скулить что снятие неприкосновенности это плохо, они голосовать за это не готовы и нужно сначала что-то там и так далее...
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100%
Там ещё про уголовную ответственность за кнопкодавство и отзыв депутата

Это вообще агенткремля может предложить
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сказала, радовавшаяся смерти 2 бойцов Украины.Сепаратистка и кацапка
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Не надо врать!
Хватит, вы на свалке истории.
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Валя я тебя в твою брехню тыкала сегодня уже носом
Тебе мало?
Написала на СФ, пусть угомонят
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Облом - это их нормальное теперь состояние
Пусть привыкают
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так вы лайкнули и это правда. проверить просто. А тыкала я вас за вашу тупость.
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все тільки починається))) ві здєлалі ета вмєстє!
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То фрау в нас "пісятелька"? Чи стукачелька?
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Ваш пост был исключительно на осуждение того что Зе сказал слово «проблема»
Весь форум исписан вашими псевдогневым возмущением

Вам совершенно насрать на погибших

Так вот как по мне, они были ЛЮДЬМИ, а вы - нет. Так что лучше бы это были вы, а не те хлопцы.
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вы о 95 и продюсеров Слуги? Да они уже первый бой проиграли...
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Только скулить им и остается (по результатам выборов)
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Слуги уродов первые вопить начнут.
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Депутатскую неприкосновенность придумали не в Украине, и придумали не с потолка. Я бы не торопился её снимать.
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А что там в Европах-США с неприкосновенностью? Или нам до них далеко и надо повременить? Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 6659 Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 6659
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Разумеется и в Европе, и в США депутатская неприкосновенность существует. В Намибии её нет. Решайте сами на кого ориентируемся
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Политическая неприкосновенность за свои слова. Уголовной неприк. нигде в европе нет.
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Ну да, насколько я знаю основная функция неприкосновенности изначально была защита оппозиции от власти... Что бы как говорится не ломали через колено, путем уголовных дел и т.д.
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Вы правы. Снять нужно только с депутатов от ЕС и ОБЗЖ.
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В тих країнах де її придумали працює судова гілка влади, в Україні вона паралізована.
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Тем более. Когда Пётр Алексеевич неожиданно проголосует за "Таёжный союз", не удивляйтесь. Просто у него "случайно" нашли пакетик с наркотой и предложили замять дело.
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а вазелин говорит первое дело - импичментр. вы там не договорились еще или вам похеру что пиз..еть зебобикам? они и так кончают в прыжке
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Потому за них столько проголосовало. Может, украинофобы - это совсем другие?
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ога, така собі рєспубліка шкід, збірна солянка 11 олігархічних інтересантів
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каждому своё, считай что разделили обязанности Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 6371 Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 3952
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Да, много набрали. Обещай- не хочу! С таким процентом можно разгуляться... Ну и, шо оно будет???
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Та шо было? Хрен зна шо было. А вот Шо Будет??? Не берусь предсказать.
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Сенсорная кнопка отличная идея !!!!!! Все таки рад что может наконец то толковый президент у нас
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В партии "Слуга народа" отмечают необходимость снятия депутатской неприкосновенности

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опздж не дасть за це жодного голосу.Не для того вони перлися в Раду.
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Ещё не подсчитали голоса, а уже началось: В Украине сняли запрет на использование Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники. 😕
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https://internetua.com/v-ukraine-snyali-zapret-na-ispolzovanie-yandeks-vkontakte-i-odnoklassniki
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Шо, зрада ? Конечно ! А вы на что надеялись ? 😵
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Я что мля их кнопку на хлеб намажу? А снятой доторканностью топить зимой буду??
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Та ти шо? Буде? Одним із перших? Як лохам перед виборами й обіцяв? Він вже є. З 12 червня у презЕ на столі підису чекає. Вочевидь, що ще почекає, разом з лохами Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 5177
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Идёт на снос, вместе с жуковым)) Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 1225 Кернес и его банда всеЗняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 5562
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наконец-то эта вся срань совково-питаристическая в утиль уйдёт...
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Неприкосновенности перед уголовным как и админкодексами не должно быть ни у кого.Иначе это не кодексы или проще правила проживания в данной стране а туалетная бумага
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Пока бородатая бабушка будет набивать карманы, они будут менять кнопки в Раде и переносить ОПу. Здобули. Других проблем сейчас нету.
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Надо с чего-то начинать, теорию разбитых окон слышали? Почитайте очень познавательно.
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"Другой вопрос - это отзыв народного депутата или досрочное прекращение его полномочий"
***

І як відкликати депутата, коли він пройшогв по списку партії?
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народ прагне крові - вироків для мародерів і свинарчуків
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Звиздец!!!! Как ахметка решит так и будет.

Вова очнись ты тут НИКТО такойже как и порошенко. Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 7579
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Очередные сказки для лохов.Точно такие же заявления делала и предыдущая власть Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 5661
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Совсем распоясалась ЗЕлень, собрались ПЕРВООЧЕРЕДНО сделать все, что Петя за ПЯТЬ лет не смог.
И что теперь, даже ***** не нападет?
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Слышишь шлеппер, у меня тут спрашивают, когда таки конец тарифного генацида Парашенки? Шо там Нотердам + как поживает?
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Так и сейчас Рада может лишить неприкосновенности депутата, разве нет?
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Стоп а как же широко разрекламированный Зелупенфюрором закон про импичмент???
Какжетак?
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ЦВК почала публікувати дані підрахунку голосів.У Верховну Раду проходять партії "Слуга народу", за яку проголосували 48,64% виборців, ВО "Батьківщина" - 13,32%, "Євросолідарність" - 8,06%, Радикальна партія - 6,48%, згідно з результатами опрацювання 0,04% протоколів.Поки що не проходять до парламенту партії "ОПЗЖ", за яку проголосували 4,82% виборців, і "Голос" - 2,8%.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнятие депутатской неприкосновенности и запуск "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы
 
 
 
 
 
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