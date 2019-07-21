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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД

Полиция открыла 71 уголовное производство по факту нарушений на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"С начала внеочередных выборов народных депутатов... было зарегистрировано заявлений и сообщений 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов" - сказал он.

При этом Яровой заявил, что не было зафиксировано ни одного пострадавшего в ходе избирательного процесса.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что больше всего производств открыто по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей) - 9, 8 - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов.

Также он привел в пример факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, что также может считаться агитацией.

Кроме того, Князев заявил, что на данный момент проводится расследование по факту обнаружения 12 взрывоопасных предметов в пункте пропуска "Майорское" (Донецкая область).

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Источник: https://censor.net.ua/n3138802
 
 
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«Новый президент Украины вступил в должность, но борьба продолжается с той же силой. Владимир Зеленский начал формировать собственную вертикаль власти, однако первые назначения сразу вызвали массу вопросов. Представители прежней власти всеми силами сопротивляются приходу новой и готовятся дать отпор ее реформам. Почуяв перемены, на Украину потянулись соратники Виктора Януковича, у которых достаточно причин и желания поквитаться с Петром Порошенко и его командой.».
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кинули или не кинули...?
Будет интересно если его посадят... , он же раздал оружие добрбатам в 2014-ом... - помог биндеровцам...
Кураторы Зе этого не простят я думаю....
Попов и Шефир съедят его последним....- на сладкое...
Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС - Цензор.НЕТ 2063
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Я в Шоке!!!!! в 2014 где ети му ......... были? Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС - Цензор.НЕТ 4537
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Я год назад с горем по палам с розыска снялся со скандалом так как мусара мне сказали что с розыска меня могут снять только те кто подал в розыск., в 14 мусара краснодоона подали в розыск по 115, на данный момент даже не открыто уголовное дело по моему запросу и к мусарам и к гандонам гпу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД
 
 
 
 
 
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