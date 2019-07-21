 Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"С начала внеочередных выборов народных депутатов... было зарегистрировано заявлений и сообщений 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов" - сказал он.

При этом Яровой заявил, что не было зафиксировано ни одного пострадавшего в ходе избирательного процесса.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что больше всего производств открыто по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей) - 9, 8 - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов.

Также он привел в пример факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, что также может считаться агитацией.

Кроме того, Князев заявил, что на данный момент проводится расследование по факту обнаружения 12 взрывоопасных предметов в пункте пропуска "Майорское" (Донецкая область).

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