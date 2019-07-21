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 Политика Украины
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 Во время выборов системных нарушений не зафиксировано, - МВД

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Полиция, нацгвардейцы, спасатели и пограничники на 100% справились с возложенными на них обязанностями и обеспечили избирательный процесс.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Но, те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", - отметил Сергей Яровой.

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Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Эти факты связаны с незаконной агитацией - 504; подкупом избирателей - 74; препятствием осуществлению избирательного права - 67; конфликтами - 46; фотографированием бюллетеней - 38; повреждением бюллетеней - 31; сообщение о заминировании - 26.

"Правоохранители внесли 71 сообщения в ЕРДР. Больше всего таких дел, 9, по статье 160 - подкуп избирателей, 8 сообщений - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов", - отметил Сергей Князев.

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Он также добавил, что правоохранители фиксировали всякие интересные случаи. Например, факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, и была ли это агитация, сейчас выясняет полиция.

"Кроме того, полиция зафиксировала большое количество "гастролеров" - большое количество молодых людей, которые заявляли, что едут на рыбалку, а полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат. В Торецке неизвестный бросил пачку бюллетеней в урну для голосования. Во Львове пожилая женщина порвала бюллетень и пыталась его съесть. Представители "Опоры" на четырех участках обнаружили уже подписанные протоколы до окончания выборов", - отметил глава полиции.

"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. В Врадиевском районе у ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой, в Ладыжине. У избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также появится адекватное количество полицейских", - подчеркнул Сергей Князев.

В усиленном режиме полиция продолжит работу и ночью.

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138801
 
 
 Топ комментарии
 
Системное нарушение мозга зафиксировано у 50% украинцев... Печалька... 😢
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і патаму ти паддержал маріонетку каламойши? железная логіка
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У меня на округе в этот раз было аж 3 копа . На президентских выборах только одного видел .
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да, тоже больше по сравнению с президентскими, ну так и у пети результат совсем другой)
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Удивительно , шо народ голосовал до последнего . Я аж в 19:40 проголосовал . Думал , шо на участе никого не будет , но нифига , народ шевелился .
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ну у каждого свои приколы в жизни время от времени, кому-то с утра перед открытием потолпиться, а кому-то и в последний момент успеть, в остальном статистика
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Системное нарушение мозга зафиксировано у 50% украинцев... Печалька... 😢
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Я голосовал , за посадки и террор для коррупционеров . А ты за шо
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ты, кацапа, вааще не голосовала. ты за пуйла голосовала.
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Кирилл Лещенко, я голосовал за Украину.
Ты - не Украина.
Это показали результаты, пока, экзитполов!
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і патаму ти паддержал маріонетку каламойши? железная логіка
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моск у ніх ісправно требуєт пожрать поржать і посрать
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єдине що мене цікавить в цих виборах так це розподіл голосів на львівщині
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а як же "
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД"
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это не системно, это 71 единица, понимать надо Во время выборов системных нарушений не зафиксировано, - МВД - Цензор.НЕТ 648
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ну всему каб.мину можно собирать манатки, с амбициями или нет это другой вопрос Під час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 9780
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100 гривень від кандидата Зе по 223 округу за масовку на «дебатах»
facebook.com/Tyshchenko.Volodymyr/videos/1955314881235905/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время выборов системных нарушений не зафиксировано, - МВД
 
 
 
 
 
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