 Во время выборов системных нарушений не зафиксировано, - МВД

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Но, те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", - отметил Сергей Яровой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области насчитали 60 сообщений о нарушениях во время выборов в Раду

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Эти факты связаны с незаконной агитацией - 504; подкупом избирателей - 74; препятствием осуществлению избирательного права - 67; конфликтами - 46; фотографированием бюллетеней - 38; повреждением бюллетеней - 31; сообщение о заминировании - 26.

"Правоохранители внесли 71 сообщения в ЕРДР. Больше всего таких дел, 9, по статье 160 - подкуп избирателей, 8 сообщений - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов", - отметил Сергей Князев.

Также смотрите: Голосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко

Он также добавил, что правоохранители фиксировали всякие интересные случаи. Например, факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, и была ли это агитация, сейчас выясняет полиция.

"Кроме того, полиция зафиксировала большое количество "гастролеров" - большое количество молодых людей, которые заявляли, что едут на рыбалку, а полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат. В Торецке неизвестный бросил пачку бюллетеней в урну для голосования. Во Львове пожилая женщина порвала бюллетень и пыталась его съесть. Представители "Опоры" на четырех участках обнаружили уже подписанные протоколы до окончания выборов", - отметил глава полиции.

"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. В Врадиевском районе у ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой, в Ладыжине. У избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также появится адекватное количество полицейских", - подчеркнул Сергей Князев.

В усиленном режиме полиция продолжит работу и ночью.

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола