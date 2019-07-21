EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2592  163
Материалы по теме:
Все про:закон (2612) Зеленский (2246) импичмент (349)

 Закон об импичменте внесем в Раду одним из первых, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" внесет в новосозданный парламент закон об импичменте одним из первых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он на брифинге в штабе "Слуги народа".

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, – ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3138799
 
   
 Топ комментарии
 
по которому обьявить импичмент нереально. хороший закон. правильный
 показать весь комментарий
 
Ну что ЗЕбилы, вот вы и посадили Петю... депутатом в Раду Закон об импичменте внесем в Раду одним из первых, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4506
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да ну нах. И подконтрольная рада взяла и проголосовала? Хотя бы перед выборами. Для поднятия реитинга псам...
Ах я ж не подумав. Рада ж независимая у нас))))
 показать весь комментарий
 
А чого ж це керована ним Рада не спромоглася за нього проголосувати? Напевно, ця наволоч Палубій у цьому винна!
 показать весь комментарий
 
Не хило валодька в кабинке для голосования нюхнул, до этих пор держит его!
 показать весь комментарий
 
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
19 июля в 04:31 ·

ПРО МОВНІ АРХЕТИПИ, АБО ПЕТРОВИЧ ПРОТИ СТАЛІНА. Ну от і добрались до суті - дядько з базару нарешті визначив дихотомію, до якої не додумалась ціла армія політаналітиків:
"ТУТ СЛУГАМ НЕ МІСЦЕ, ТУТ ПАНИ ТОРГУЮТЬ" (с)
Браво. Welcome to Ukraine, школота. Це - в точку, в самий архетипчик: півтораста рр. тому на цьому самому місці (трохи нижче по Дніпру, на Подолі) безсмертна Секлита Лимариха так само шугала охочого до легких хлібів Голохвастова (перечитайте у Старицького). До 20 ст. включно - до Голодомору, до сталінсько-московської заглади - ця дихотомія була жива, хоч і формулювалась трохи інакше, але моє покоління ще пам'ятає, як це вимовлялося стариками:
"ХАЗЯЇНИ" (з пошаною) і
"НАЙМИТИ" (з презирством).

Традиційний український ідеал - бути "хазяїном", "сам-собі-паном". (Сталін недарма охрестив український націоналізм "буржуазним": Петрович - теж буржуазія: та, якій 28 рр. все не дають як слід стати на ноги).
А потім прийшли заградотряди, розстріляли "панів"-"хазяїв" і зробили всіх, хто вижив, "наймитами", aka "cлугами" (с) Сталін). Якийсь час це був єдиний спосіб вижити. Але за 3 покоління багато хто звик. А багатьом і сподобалось...
І ось це й зветься - "розтління": падати-бо завжди легше й швидше, ніж підійматись.
Тому, повторю ще раз і ще, - я не кину камінь у свій народ, як би він не голосував на виборах: Для цього я надто добре розумію, щО з ним робили останні 100 років - і, до речі, продовжують робити. Я пам'ятаю: за нинішню ліквідаційну бригаду "Красниє труселя" з цитатою із Сталіна (!) на білбордах голосувало, в масі своїй, - 3-4-те покоління жертв Голодомору: ті, хто повірив убивцям своїх дідів і прадідів, ніби наймитом (слугою) бути краще, ніж паном. Після всього, що з нами робили, це не диво.
Диво - це те, що нашим убивцям так і не вдалося винищити "петровичів". І що "петровичів", як стає дедалі очевидніше з кожним роком, в країні не так уже й мало.
А це, своєю чергою, означає, що ми ще запануєм, браття, у своїй сторонці (с).
Неодмінно.

Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9197
 показать весь комментарий
 
 
клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
 показать весь комментарий
 
 
Vasiliy Pupkin a199226b
клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2658

 показать весь комментарий
 
 
Тссс,не палите контору. Зебиляткам об этом не сообщали.
 показать весь комментарий
 
 
Так вам и Украина не нужна. Вы хохляндию строить собрались.
 показать весь комментарий
 
 
О..пепе- мальчик отписался. Ваше мнение важно для нас. Пишите ешё. И побольше чернухи... Ну..как ты умеешь. Жги, короче словом..
Типа- Петя, президннт мира!
 показать весь комментарий
 
Мальчик, Вам солнце голову напекло. Попросите маму, шоб надела Вам панамку.
 показать весь комментарий
 
Чортополох, досить картинки викладати, з завтрашнього дня руцями на хліб зароблятимеш, адже Мінстецю теж гаплик.
 показать весь комментарий
 
 
Та ні. Це як дегенерати Мінстеця крадуть чужі фото і видають їх за зняте в Україні.
"Фотография была сделана 26 мая 2018 года в бельгийском городе Антверпен во время выборов в Европейский парламент. На снимке - 31-летний Нильс Делейн, который таким образом решил поднять настроение своему преподавателю по религиоведению.
Facebook Nielske Deleyn
Мужчины случайно встретились на избирательном участке. Нильс попросил преподавателя сфотографировать его в кабинке."(с)
А стецьки не знайшли нічого кращого, чим вкрасти чуже і видати за своє.
 показать весь комментарий
 
 
До свидания, Европа! Приветствуем пророссийского диктатора!

Нет никакого самостоятельного Зеленского. Это российский проект белоруссизации Украины

Что делал Лукашенко? Победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Получил в первом туре в 1994 году 44 процента, а во втором 80.

Меньше всего голосов Лукашенко набрал в Минске и в западной Гродненской области. Победа стала возможной из-за конфликтов между демократическими политиками.

Лукашенко сразу провел русификацию и отменил начало декоммунизации: сделал русский государственным и вернул советский белорусский флаг.

Для этого он постоянно настаивал на проведении референдума. И провел его в 1995 году после выборов.

Стояло 4 вопроса: о предоставлении русскому языку статуса государственного, о возвращении флага и герба БССР, об усилении сотрудничества с Россией и о праве президента распускать парламент.

Он сказал, что в парламент должны прийти "новые лица" и привел их.

Олигархов нет.

Все государственное: Лукашенковское за российские деньги.

Церковь русская.

То же, что говорят и делают Зеленский и Узеленского. То, что сейчас происходит на наших глазах, а многие из украинцев и дальше не относятся к этому серьезно.

Следствие этого лукашенковско-кымченыровского поведения Зеленского с его хамством, незаконными действиями во время "руководства на местах" очевидны.

Безвиз отменят, о Европейском Союзе можно забыть.

В Европейский Союз диктаторов не берут.

Резкая реакция послов G7 на попытку безосновательно отстранить от власти тех, кто был на Майдане, проводил проевропейские реформы в экономике и армии - первые ласточки.

Хотите быть слугами народа? Будете. Российского.

С границами на западе, велосипедами "Украина" между ногами и отпуском раз в пять лет на море. В Крыжановке.

Николай Княжицкий
............................................

Итак, началось.

Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.

Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции.

К вечеру, по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях.

Короче, поздравляю: радикальное "улучшение" бизнес-климата - налицо.

Ви зробили це разом, ЗЕбіли!
 показать весь комментарий
 
 
так то оно так...только история не повторяется.будет так,как в Украине,а не как в Беларуси Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1988
 показать весь комментарий
 
 
да, ведь первый сценарий Зе провалился. Нет единозебов в Раде, а это значит что есть еще шанс не пустить руцкий дух в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Олигарха впоймали или подоить хотят?
Может "или" там не нужно?
 показать весь комментарий
 
а шо с законом ,который принят?осталось только подписать или как то не так импичментуют?
 показать весь комментарий
 
Оно олівець загубило Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1077 Разом з макитрою. Гадає що не лише він блазень, а й більшість українців бовдури Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3170
 показать весь комментарий
 
 
Маєте на увазі Закон про ТСК? Парубій мав підписати, як своєчасно не повернутий з АП і оприлюднити для набуття чинності. Може залишив "на десерт"?
 показать весь комментарий
 
 
Так этот Закон уже внесли в ВР и даже проголосовали. Что за цирк?
Парламент сегодня (06.06.19) принял закон №1098 «О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады», предусматривающий процедуру импичмента президента"
Что там еще клоун вносить собрался Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1670 ?.
 показать весь комментарий
 
 
Ну який з Зеленського президент? То портрети свої заборонив чинушам вішати в кабінетах, тепер закон про імпічмент хоче ввести. Поверніть нам Петра Лєксєіча!!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил что ты отстал от времени, теперь не портреты теперь селфи с шаурмой в тренде. давай просыпайся
 показать весь комментарий
 
 
прикинь, він заборонив портрети і вони його послухали...бояться, що того хто ослухається, - покарають(((
 показать весь комментарий
 
Так был подан на подпись хидранту - и? Ни вето ни подписи!
 показать весь комментарий
 
и парубий рассказывает, что он должен вступить в силу в таком случае
 показать весь комментарий
 
Конституция Украины
Статья 94.
Закон подписывает Председатель Верховной Рады Украины и безотлагательно направляет его Президенту Украины.
Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.
В случае если Президент Украины в течение установленного срока не возвратил закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-94.htm
 показать весь комментарий
 
 
Зеботам срать на законы.
Сейчас они начнут рассказывать что это принципиальность ботов.
Они сами себе закон.
Так они понимают демократию или власть народа.
 показать весь комментарий
 
 
ну мне интересно, как КС тут выкрутится)))
 показать весь комментарий
 
За Законом, у разі неповернення проголосованого ВР Закону з підписом Президента або вмотивованим "вето", Закон оприлюднюється і набуває чинності.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, занят был Зеля! Так что теперь, убиться ему, чтобы Вас осчастливить?
 показать весь комментарий
 
Зэбил, этот закон уже давно проголосован Радой и ждет твоей подписи)))) Клован.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, если при этом клоуне жизнь ухудшиться, те кто за него голосовал выйдут на Майдан???
 показать весь комментарий
 
 
по такой причине настоящий майдан невозможен...то ли дело имплементация минских
 показать весь комментарий
 
да нехватало ещо импичмента Украине и так выборы каждый год🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Майдан як був засобом імпічменту так і залишиться.
 показать весь комментарий
 
 
Майдан на руку Путина. Это его план. Для этого он приводил к власти Януковича и Зеленского. Нужны новые методы люстрации - мирные, как сегодня в Туркмении. И никто не пострадал.
 показать весь комментарий
 
Кстати, о Ляшко:
- Вовочка Зе, ты вот написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя, скажи, это правда?! И тут Вовочка вдруг понял как опасно списывать у Ляшко.(с) Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6115
 показать весь комментарий
 
 
8% пороха - это пыль никудышняя Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4384 Лузеры, рыги и то больше набрали. Фу, мерзость.
 показать весь комментарий
 
 
Свобода, гриценко, ляшко, гройсман, садовий, смішко. В своїй ненависті до Порошенка ви не згледілись як просрали Україну. Ви зробили це всі разом. Тьфу на вас, гидото.
 показать весь комментарий
 
 
Не дали красти далі..
Баризі..
Просрали ,суки,Україну... Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3351
 показать весь комментарий
 
Знову бреше. Акторська робота така - пи*діти, щоб усі віритли.
 показать весь комментарий
 
Ні, на стадіоні він не так добре тримався, як новообраний, видно було. У Вовки краще виходить.
 показать весь комментарий
 
Все что не делается- все к лучшему. В 2010 году проголовали за ЗЕка и тысячи из-за своего выбора погибли. Сейчас проголосовали за ЗЕ. Ждем камней с нема на их головы.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об импичменте внесем в Раду одним из первых, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх