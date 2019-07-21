 Закон об импичменте внесем в Раду одним из первых, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он на брифинге в штабе "Слуги народа".
"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал Зеленский.
Ах я ж не подумав. Рада ж независимая у нас))))
19 июля в 04:31 ·
ПРО МОВНІ АРХЕТИПИ, АБО ПЕТРОВИЧ ПРОТИ СТАЛІНА. Ну от і добрались до суті - дядько з базару нарешті визначив дихотомію, до якої не додумалась ціла армія політаналітиків:
"ТУТ СЛУГАМ НЕ МІСЦЕ, ТУТ ПАНИ ТОРГУЮТЬ" (с)
Браво. Welcome to Ukraine, школота. Це - в точку, в самий архетипчик: півтораста рр. тому на цьому самому місці (трохи нижче по Дніпру, на Подолі) безсмертна Секлита Лимариха так само шугала охочого до легких хлібів Голохвастова (перечитайте у Старицького). До 20 ст. включно - до Голодомору, до сталінсько-московської заглади - ця дихотомія була жива, хоч і формулювалась трохи інакше, але моє покоління ще пам'ятає, як це вимовлялося стариками:
"ХАЗЯЇНИ" (з пошаною) і
"НАЙМИТИ" (з презирством).
Традиційний український ідеал - бути "хазяїном", "сам-собі-паном". (Сталін недарма охрестив український націоналізм "буржуазним": Петрович - теж буржуазія: та, якій 28 рр. все не дають як слід стати на ноги).
А потім прийшли заградотряди, розстріляли "панів"-"хазяїв" і зробили всіх, хто вижив, "наймитами", aka "cлугами" (с) Сталін). Якийсь час це був єдиний спосіб вижити. Але за 3 покоління багато хто звик. А багатьом і сподобалось...
І ось це й зветься - "розтління": падати-бо завжди легше й швидше, ніж підійматись.
Тому, повторю ще раз і ще, - я не кину камінь у свій народ, як би він не голосував на виборах: Для цього я надто добре розумію, щО з ним робили останні 100 років - і, до речі, продовжують робити. Я пам'ятаю: за нинішню ліквідаційну бригаду "Красниє труселя" з цитатою із Сталіна (!) на білбордах голосувало, в масі своїй, - 3-4-те покоління жертв Голодомору: ті, хто повірив убивцям своїх дідів і прадідів, ніби наймитом (слугою) бути краще, ніж паном. Після всього, що з нами робили, це не диво.
Диво - це те, що нашим убивцям так і не вдалося винищити "петровичів". І що "петровичів", як стає дедалі очевидніше з кожним роком, в країні не так уже й мало.
А це, своєю чергою, означає, що ми ще запануєм, браття, у своїй сторонці (с).
Неодмінно.
Нужен новый.
клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
Типа- Петя, президннт мира!
"Фотография была сделана 26 мая 2018 года в бельгийском городе Антверпен во время выборов в Европейский парламент. На снимке - 31-летний Нильс Делейн, который таким образом решил поднять настроение своему преподавателю по религиоведению.
Facebook Nielske Deleyn
Мужчины случайно встретились на избирательном участке. Нильс попросил преподавателя сфотографировать его в кабинке."(с)
А стецьки не знайшли нічого кращого, чим вкрасти чуже і видати за своє.
Нет никакого самостоятельного Зеленского. Это российский проект белоруссизации Украины
Что делал Лукашенко? Победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Получил в первом туре в 1994 году 44 процента, а во втором 80.
Меньше всего голосов Лукашенко набрал в Минске и в западной Гродненской области. Победа стала возможной из-за конфликтов между демократическими политиками.
Лукашенко сразу провел русификацию и отменил начало декоммунизации: сделал русский государственным и вернул советский белорусский флаг.
Для этого он постоянно настаивал на проведении референдума. И провел его в 1995 году после выборов.
Стояло 4 вопроса: о предоставлении русскому языку статуса государственного, о возвращении флага и герба БССР, об усилении сотрудничества с Россией и о праве президента распускать парламент.
Он сказал, что в парламент должны прийти "новые лица" и привел их.
Олигархов нет.
Все государственное: Лукашенковское за российские деньги.
Церковь русская.
То же, что говорят и делают Зеленский и Узеленского. То, что сейчас происходит на наших глазах, а многие из украинцев и дальше не относятся к этому серьезно.
Следствие этого лукашенковско-кымченыровского поведения Зеленского с его хамством, незаконными действиями во время "руководства на местах" очевидны.
Безвиз отменят, о Европейском Союзе можно забыть.
В Европейский Союз диктаторов не берут.
Резкая реакция послов G7 на попытку безосновательно отстранить от власти тех, кто был на Майдане, проводил проевропейские реформы в экономике и армии - первые ласточки.
Хотите быть слугами народа? Будете. Российского.
С границами на западе, велосипедами "Украина" между ногами и отпуском раз в пять лет на море. В Крыжановке.
Николай Княжицкий
............................................
Итак, началось.
Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции.
К вечеру, по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях.
Короче, поздравляю: радикальное "улучшение" бизнес-климата - налицо.
Ви зробили це разом, ЗЕбіли!
Может "или" там не нужно?
Парламент сегодня (06.06.19) принял закон №1098 «О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады», предусматривающий процедуру импичмента президента"
Что там еще клоун вносить собрался ?.
Статья 94.
Закон подписывает Председатель Верховной Рады Украины и безотлагательно направляет его Президенту Украины.
Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.
В случае если Президент Украины в течение установленного срока не возвратил закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-94.htm
Сейчас они начнут рассказывать что это принципиальность ботов.
Они сами себе закон.
Так они понимают демократию или власть народа.
- Вовочка Зе, ты вот написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя, скажи, это правда?! И тут Вовочка вдруг понял как опасно списывать у Ляшко.(с)
9+6=15%
Все реально и понятно.
Баризі..
Просрали ,суки,Україну...