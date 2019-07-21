 Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,84% по данным всех 199 округов, - ЦИК (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме, куда поступили данные об активности избирателей на всех 199 округах.

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