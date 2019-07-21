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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется)

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,79% по данным 168 избирательных округов из 199 по всей стране

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме, куда поступили данные об активности избирателей на 168 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Информация обновляется...

Источник: https://censor.net.ua/n3138797
 
 
 Топ комментарии
 
За останні копійочки зубожіле населення пограбованої мародьором країни на морях відпочиває Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, – ЦИК - Цензор.НЕТ 7989
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Вы пошто ироды Олежика обидели ему теперь на окружной с вилами придется зарабатывать,скотиняки. Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 7428
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За останні копійочки зубожіле населення пограбованої мародьором країни на морях відпочиває Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, – ЦИК - Цензор.НЕТ 7989
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к концу дай то Бог чтобы было 27-28% на всю Украину + Закороднонный округ... я вот с женой НЕ ПОШЕЛ хотел но не пошел... активность в одессе была так себе всем бюджетникам приказали слать уполномоченным СМс что был на голосовании но без данных за кого главное отитаться о явке... зачем не пойму... знаетет лучше бы Украина ввелаОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЯВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ ОТ 21 ГОДА ДО 65ЛЕТ С 65ДО 70 ПО ТВОЕМУ ЖДЕЛАНИЮ И ЗДОРОВЬЮ А ПОСЛЕ 75 КАК ХОЧЕШЬ... во Франции есть Паспорт избирателоя там делаются отметки о всех твоих участиях в выборах... нам бы так и ядаже за то чтобы там писали за кого ты голосовал чтобы потом не орал и искал виноватых а взял и посмотрел -за кого..если за гребанную влатсь то не ори если за оппозицию имеешь право критиковать...
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ты за то чтобы у тебя было больше обязанностей, а не прав...

ядаже за то чтобы там писали за кого ты голосовал чтобы потом не орал и искал виноватых а взял и посмотрел Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 9863 давай лучше уже отменим выборы просто, чего мелочиться - назад в совок и всё тут
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Таким образом, выборы не состоялись, нет 50% населения c правом голоса.
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я не против новых выборов (и не одних), но ПеПо твоему это не поможет Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 3083
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наверное результат выборов ему не нравится
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А на прошлых выборах отчего явка была на 15 процентов выше?
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Ага. выглянул в окно, тишина, пусто как после ядерной войны, ветер гоняет перекотиполе, и мертвые с косами стоять. ( на самом деле нет) бугага. Не читайте бреды РашаСМИ про 10 миллионов заробитчан из Украины, и будет вам счастье.
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кінець епохи бідності! забуло, петюшко?
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Якби не пляжний сезон у петріотів, партія мародьорів могла б здобути удвічі більше місьць. Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 1283
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100 гривень від кандидата Зе по 223 округу за масовку на «дебатах»
facebook.com/Tyshchenko.Volodymyr/videos/1955314881235905/
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фейсбук это неопровержимое доказательство Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 2705 а дебаты где были?
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Вы пошто ироды Олежика обидели ему теперь на окружной с вилами придется зарабатывать,скотиняки. Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 7428
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Очень плохо. Ниже 50% - это вопрос к легитимности высшего законодательного органа страны. Политический вопрос, не юридический, но всё же . . .
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Ну вот бери, собирай этих "непришедших" 50% и на Майдан, а мы полюбуемся Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 5874 Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 5874
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При чём тут Майдан ? Не выйдут они на Майдан. Наоборот :
Когда граждане не считают власть / страну своей (а игнорирование голосования - один из маркеров такого отношения), они не будут её защищать против агрессора, что мы и увидели в Крыму и ОРДиЛО, начиная с 2014 года . . .
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Такую власть я точно защищать не пойду. Насчет страны...а вот это уже удар ниже пояса...
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Здесь четко видно где Украина, а где Малороссия с завезенными когда то орками..

Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 3021
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Ты на президентских голосовал за агента КГБ Бойко . Разве нет
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В принципе - слабоватенько.........., но с учётом прошедших лет - относительно высокая явка......
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Ща порохоботы будут гнуть, " шо они просто не пришли "
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А шо ж так? Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,39% по данным 100 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 5588 Неужели так тяжело было поддержать лучшего президента петю порошенко? Или предали и не пришли? Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,39% по данным 100 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 8883
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а куда подевались 73%?
похоже, что их и в помине не было!
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Туда же, куда и 25% порошенко - распределились на 22 партии. Или ты не в курсе, что это уже не президентские выборы во втором? Интересно, кстати - если Зеленский в первом туре набрал 30%, а петя - 15%, то тут уже законный вопрос, где те 7% пети? Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,39% по данным 100 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 9987
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Под Порошенка сделано куча клонов. А вот какие клоны под Зеленского?
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т.е., вы хотите сказать, что выборы эти как и первые были сфалицифицированы? Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 1517
Знаете, похоже, что вы правы. Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 1517
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В 73% входили все, кто был против пороха.
Не нужно врать!
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да ну, вы как ребенок.
количество надо уметь перевести в качество, но это не зеленой …….. .
так что в проигрыше вы. Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется) - Цензор.НЕТ 1047
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Всі попереджали, що влітку не слід проводити вибори, адже значна частина громадян України зайнята огородництвом на дачах ( прошу не звинувачувати наших співвітчизників у зриві виборів), а дехто відбув у відпустки і т.д.
Особисто був свідком сьогодні того, як громадяни висловлювали невдоволення щодо часу ( пори року) проведення виборів.
Схоже на те, що явка буде меншою за 50%.
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Еще немного и голосовать в Украине будут только пенсы и бюджетники. Остальные просто отчалят, кто на время кто навсегда. Спокоен только за учителей, 4000 баксов учителю мало где в мире обещают, ктроме Украины.
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Половине страны реально на всё нацрать. Счастливые люди!))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯвка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется)
 
 
 
 
 
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