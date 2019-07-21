 Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,79% по данным 168 округов, - ЦИК (обновляется)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК
Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме, куда поступили данные об активности избирателей на 168 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.
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ядаже за то чтобы там писали за кого ты голосовал чтобы потом не орал и искал виноватых а взял и посмотрел давай лучше уже отменим выборы просто, чего мелочиться - назад в совок и всё тут
facebook.com/Tyshchenko.Volodymyr/videos/1955314881235905/
Когда граждане не считают власть / страну своей (а игнорирование голосования - один из маркеров такого отношения), они не будут её защищать против агрессора, что мы и увидели в Крыму и ОРДиЛО, начиная с 2014 года . . .
похоже, что их и в помине не было!
Знаете, похоже, что вы правы.
Не нужно врать!
Где 73%
БРЕХНЯ!!!
количество надо уметь перевести в качество, но это не зеленой …….. .
так что в проигрыше вы.
Особисто був свідком сьогодні того, як громадяни висловлювали невдоволення щодо часу ( пори року) проведення виборів.
Схоже на те, що явка буде меншою за 50%.