 Данилюк о премьерстве: "Я сейчас вижу свое будущее в СНБО"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам в штабе партии "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на пост будущего премьер-министра.

"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал Данилюк.

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