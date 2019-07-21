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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3237) Данилюк Александр (366)

 Данилюк о премьерстве: "Я сейчас вижу свое будущее в СНБО"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что пока намерен сосредоточиться на работе в СНБО и реформировании этого органа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам в штабе партии "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на пост будущего премьер-министра.

"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предложит Зеленскому внести на рассмотрение новой ВР законопроекты по реформам в сфере обороны и безопасности, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3138796
 
 
 Топ комментарии
 
А майбутнє України де воно бачить?
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А где ж тебе еще себя видеть? И там не надолго.
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Зато новий сезон Сватов по ящику убогие посмотрят, Киркоров приедет, прогресс на лицо, вернее на ібло...
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А где ж тебе еще себя видеть? И там не надолго.
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А люстрировать уже не буИм? То тоже была шютка юмора? Да?
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У евреев обично большие и дружние семья всех надо устроить.
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Уж лучше Данилюк, чем коболев или витренко... Если Зе их назначит - повторит позор порошенки через 5 лет.
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А кого ти хочеш, що назначили? Азарова з рубльовки виписати?
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Ну уж точно не чмо, которое себе 300 миллионов премий навыписовал и в США мамке отправил, чтоб не вернули. Это явно слугой народа не назовешь.
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Коболєв виграв позов підарашки до України на 56 мільярдів доларів.
Починай мантру: «Он всего лішь нанял юрістов».
А чому ж ДО Коболєва цього не зробили?
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Скоро Данилюка и других "попутчиков" попрут...Будут новие "лица" типа гражданина Израиля Куницкого...
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Треба ж розвалити те, що п'ять років будував Турчинов....
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Мы как то увидели это в Керченской проливе осенью прошлого года
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главное что скоро мародёров отправят на нары.
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А шо, поймали мародёров ? Где ? Когда ? 😱
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Пушилин говорят хочет быть премьером.
Вот его и назначьте.
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А новий (оновлений) закон про люстрацію його не буде стосуватися??? Данилюк про прем'єрство: "Я зараз бачу своє майбутнє в РНБО" - Цензор.НЕТ 2155
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Выборы прошли, бабла потрачено немерянно, а по большему счёту ничего не изменилось... 😕
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Порохососня в штопоре,интересно через сколько дней они начнут подавать признаки.
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Зато новий сезон Сватов по ящику убогие посмотрят, Киркоров приедет, прогресс на лицо, вернее на ібло...
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