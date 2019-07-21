 Данилюк о премьерстве: "Я сейчас вижу свое будущее в СНБО"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам в штабе партии "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на пост будущего премьер-министра.
"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал Данилюк.
Починай мантру: «Он всего лішь нанял юрістов».
А чому ж ДО Коболєва цього не зробили?
Вот его и назначьте.