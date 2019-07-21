 Разумков не видит перспектив коалиции с Порошенко и Бойко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналистам лидер партии Дмитрий Разумков, отмечая на вопросы о шансах такого формата объединений.

"Я скажу свое личное мнение. – я слабо это представляю. В украинской политике часто путают "подставить плечо" и "подставить подножку". И я думаю, что пора с этим заканчивать. Если бы было желание подставить плечо, то не делалось то, что было в прошлой кампании, не вылилвались бы те тонны грязи, черного пиара и не было того же в этой кампании", - сказал Разумков.

"Если мы говорим об ОПЗЖ, то те методы, которые они променяли, не всегда соотвесттвовали интересам государства. Лично я и, думаю, большая часть команды - слабо представляем такое объединение", - сказал Разумков.

Он также высказал сомнение относительно того, получит ли оппозиция комитеты свободы слова, бюджетный и регламентный, как это было в предыдущих парламентах.

"У этой оппозици была возможность показать себя в этих комитетах, но прорыва не произошло. У нас есть свобода слова, но не благодаря, вопреки", - сказал Разумков.

При этом он не стал комментировать кадровые расклады, сказав, что еще рано.

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