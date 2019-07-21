 Разумков не видит перспектив коалиции с Порошенко и Бойко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналистам лидер партии Дмитрий Разумков, отмечая на вопросы о шансах такого формата объединений.
"Я скажу свое личное мнение. – я слабо это представляю. В украинской политике часто путают "подставить плечо" и "подставить подножку". И я думаю, что пора с этим заканчивать. Если бы было желание подставить плечо, то не делалось то, что было в прошлой кампании, не вылилвались бы те тонны грязи, черного пиара и не было того же в этой кампании", - сказал Разумков.
"Если мы говорим об ОПЗЖ, то те методы, которые они променяли, не всегда соотвесттвовали интересам государства. Лично я и, думаю, большая часть команды - слабо представляем такое объединение", - сказал Разумков.
Он также высказал сомнение относительно того, получит ли оппозиция комитеты свободы слова, бюджетный и регламентный, как это было в предыдущих парламентах.
"У этой оппозици была возможность показать себя в этих комитетах, но прорыва не произошло. У нас есть свобода слова, но не благодаря, вопреки", - сказал Разумков.
При этом он не стал комментировать кадровые расклады, сказав, что еще рано.
Срать не чем.
Вот проблема.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Какой инструмент оккупации Порошенко, как Верховный главнокомандующий, с помощью Томоса устраняет?
У вас, хоч матір попроси,
То, оддасте...»
Т.Г. Шевченко
Источник: https://censor.net.ua/n3138795"
Однако Зелемойский в Канаде хвастался успехами Порошенко...
Зеб, почему ты не показал Порошенко шахту, из которой доставать бесплатно вооружение для ВСУ для отражения агрессии паРаши? Или ты тупее лугандонских шахтёров, если не смог такую шахту найти?
Или таки -
От Порошенка, большую часть его президентства, мы видели лишь бездействие
У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн.
Одни одно говорят,другие другое
Порохошваль уже 2 года вижжяла, что Коломоского вот-вот посадят, но что-то ничего, летает туда-сюда по миру
У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів. Вийшов із партії тоді, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року. Дмитро каже, що ніколи не був політтехнологом Партії регіонів. "Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у Партію регіонів. Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це - фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", - каже Дмитро Разумков (ZIK, 2 квітня 2019 р.).
И с кем же они объединятся?