 "Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук угрожает "Оппоблоку" Мураева-Вилкула

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом он заявил по результатм экзитполов.
"Нарушения идут от так называемых наших коллег - "Оппозиционного блока", который занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. Они дошли до того, что один из роликов, который вращается в соцсетях, где Юрий Бойко призывает якобы голосовать за первый номер "Оппозиционный блок". Это цинизм. Это исключительная, особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет", - сказал Медведчук.
Он отметил, что ОПЗЖ "полна планов и идей" для реализации, а именно: "мир в нашей стране, кардинальное изменение экономического курса, улучшение уровня благосостояния, построение успешной страны".
...и позвонил Баканову!
Открытый агент Кремля участвовал и прошел на выборах в ВР и даже устраивает публичные скандалы...
а Медведчук буде виступати українською в Раді чи ні? оце буде цікаво - не буде Паррубія, щоби вимкнути мікрофона.
Хто-то верит, шо Зеля не еврей, не жлоб и не совок? *)
Мяли сиськи
Нахрена?
Первая из тех девиц:
Еслиб я была царицай
Я б для батюшки царя.......
......
Типа хочет примкнуть к зе?
Не получится
Какой диссонанс: мертвячук и слово "грязный" - синонимы. Впрочем, как и мураев, вилкул и т.п.
А це виявляється 2 різні сорти і добре, що перший номер виявився не у тих, що проходять, бо в іншому випадку ситуація була б гіршою.
"Як передає Еспресо.TV(олігарха Живого), керівництво політичної партії "Голосу" не дало дозволу на роботу в своєму прес-центрі представникам телевізійних каналів, близьких до кума Путіна Віктора Медведчука, а також журналістам телеканалу Євгенія Мураєва. Йдеться про канали 112, ZIK, NewsOne та "Наш".
Як зазначив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух, їхня політсила не має справ з тими, хто займається "відвертою антиукраїнською діяльністю".
Окрім того, під час сьогоднішнього брифінгу на одній з виборчих дільниць міста Києва Вакарчук особисто підтвердив дану інформацію та пояснив це рішення очолюваної ним політсили.
"Ми не співпрацюємо з телеканалами, які належать людям, які працюють проти України", - наголосив голова "Голосу"".