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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (940) оппозиционный блок (378) ОП-За життя (6)

 "Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук угрожает "Оппоблоку" Мураева-Вилкула

Один из лидеров пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обвинил "Оппозиционный блок" в нарушениях на выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом он заявил по результатм экзитполов.

"Нарушения идут от так называемых наших коллег - "Оппозиционного блока", который занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. Они дошли до того, что один из роликов, который вращается в соцсетях, где Юрий Бойко призывает якобы голосовать за первый номер "Оппозиционный блок". Это цинизм. Это исключительная, особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет", - сказал Медведчук.

Он отметил, что ОПЗЖ "полна планов и идей" для реализации, а именно: "мир в нашей стране, кардинальное изменение экономического курса, улучшение уровня благосостояния, построение успешной страны". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138794
 
   
 Топ комментарии
 
сюр какой то...
Открытый агент Кремля участвовал и прошел на выборах в ВР и даже устраивает публичные скандалы...
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Медведчук пригрозил "Оппоблоку" за нарушения на выборах

...и позвонил Баканову!
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Йулин корешь злится на жопаблок😁
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мертвечук -иуда засунь свои планы и идею своему куму упырю в задницу
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вообще вздумайтесь в название Опозиционная платформа "За жизнь"... кому они встали поперк кому оппозиционируют ЖИЗНИ... у нас порой в угаре такое напридумают в названии и даже смысловой нагрузки ни на каплю разума нет... кто унас за смерть то только его кум Мдведчука Путин..парадокс.. Бойко то выкормишь Прыгов и Яныка за что они боролись.... за СМЕРТЬ.....теперь оттуда появилась оппозиция... это как восставшие в Раю Ангелы ставшие Дьяволом и бесами по воле Господа нашего!..ниче так ассоциативность возникает...
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Медведчук пригрозил "Оппоблоку" за нарушения на выборах

...и позвонил Баканову!
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сюр какой то...
Открытый агент Кремля участвовал и прошел на выборах в ВР и даже устраивает публичные скандалы...
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Я счітаю, что мєдвєдчук, ето украінскій националіст (с) ху#ло
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Да нет это реалии Украины. Петя начал, Зе продолжил (это я насчет Мертветчука).
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"Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 7711 Петя не почав, Петя кінчив в тебе , ідіота! "Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 7711
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аб жизні мьортвий мьортвому пісал
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ги! а чо тільки кацапам можна на коксі сидіти? Наш приЗЕдент чим гірший? Скрутив бюлетня трубочкою нюхалом кокс втягнув-і в урну!
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Будущий спикер шмаркляво-зажопинской коалиции...
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Оппоблок, оппоплатформа и шарик откусили голоса друг у друга, в итоге в Раду проходят только медведчуковцы с процентом ниже возможного "Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук пригрозил "Оппоблоку" за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 5384
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Кацапы,вы рядом в кабинетах сидите,ну переговаривайтесь там между собой, зачем здесь то срать
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так вы ж разве не одинаково циничные?
а Медведчук буде виступати українською в Раді чи ні? оце буде цікаво - не буде Паррубія, щоби вимкнути мікрофона.
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Щас коалиция будет мгновенно -- два первых места сольются в одно. + неприкормленные одиночки...
Хто-то верит, шо Зеля не еврей, не жлоб и не совок? *)
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Щури почали гризтися за владу...Це добре! Класичний варіант-"жадность фраера сгубила"
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бггг))) падруснявыя пеўні паміж сабой пасварыліся "Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук пригрозил "Оппоблоку" за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 380
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а може то тільки шоу для внєшнего міра.
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думаю, что ничего им с рук не сойдет", - сказал Медведчук. #Пожалуется Пукину?
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Это очень хорошо шо эта сепарская кодла разосралась. Теперь бы ещё кремлёвская ПриСлуга Бабломойского так же разосралась, и Украина бы выиграла точно..
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Сепарская шобла опы и шария теперь будет получать по 15-20млн грн в год из буджета по новому закону. Вот такие дела.
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А вы дайте ему в морду ! (А.Фрейндлих, Служебный Роман)
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Интересно, какая категория граждан голосовала за Медведчука?
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Точно та же что и за ЗЕкловуна. У них один и тот же электорат был.
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Март, пророссийская категория, совки отпетые и просто дебилы (не путай с другими ...билами).
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Безмозглые инфузории и украинофобы.
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Чому при Порошенку Медведчука не було у Верховній Раді? (і в Україні, мабуть, теж)
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До Парашенка Мертвечука никто не видел, только из далекой норы иногда оно воняло. Парашенко его вытащил на свет божий и пристроил у себя безальтернативным помощником. "Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 7752
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Три подруги у окна
Мяли сиськи
Нахрена?
Первая из тех девиц:
Еслиб я была царицай

Я б для батюшки царя.......
......
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Але там був Бойко. А Медведчук був потрібен Порошенкові в іншому місці, у Мінську, щоб зручніше було домовлятись з Путіним про здачу України.
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Оппоблоков развелось - глаза двоятся.
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О каком успешном построении страны говорит этот сепаратюга?,его место в тюрьме.
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Шо за наезд на своих?
Типа хочет примкнуть к зе?
Не получится
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)))) а от шо б хотелось увидеть, так это кол в жопе этого самого блока, а на вылезшем у его горла острие - медведчука ))))))
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Сейчас два жопоблока-близнеца подерутся "Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 4394
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))) прочитал -"полная жопа планов и идей" )))
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Так шо, "партия ватных метров" сосёт ? 😱. 😁
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который занял очень грязную нишу в своей борьбе Источник: https://censor.net.ua/n3138794

Какой диссонанс: мертвячук и слово "грязный" - синонимы. Впрочем, как и мураев, вилкул и т.п.
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Витя, подвесь Мураева и Ахметова за яйца, хоть в этом порадуй украинцев.
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В сортах лайна не розбираюся. Точно бачив по тб цей ролик і чомусь був впевнений, що Бойко там і є. Ще аналітики казали, що перший номер жопоблоку додасть відсотків і опитування показували, що опзж проходить в Раду.

А це виявляється 2 різні сорти і добре, що перший номер виявився не у тих, що проходять, бо в іншому випадку ситуація була б гіршою.
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фраза-"Трахала жаба гадюку", уже была? Нет? Значит я первый ?
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Нафталин Медведчук угрожает меньшей опе....,Пете угрожай,что вытащил тебя из старого шифоньера,как подумаю,что в ВР буду видеть эти рожи,так вздрогну.Шваль на швали и швалью погоняет.
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Мєртвєчук п#зда моржова повинен бути засуджений на довічно разом з Гєпою,Бойком,Новінським,Трухановим,Ахмєтовим,Шуфрічєм,Порошенком,Рабіновічєм,та їхніх прихвостнів мураєвих та інше промоскалське лайно.
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школота, що з тебе візьмеш? Може, краще підручники почитаєш, для початку?
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Ще один доказ того, що олігархи Медведчук+Суркіс+Фірташ та "примкнувший к ним" Коломойський з одго боку, ворогують з Ахметовим+Живаго+Ярославським(Кернесом)
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Девочки ссорятся из-за того шо на выпускной в одинаковых шмотках явились
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еще и педашарик 3% забрал ))))....******** мне напомнил ...)))))"Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 3476
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Вакарчук:
"Як передає Еспресо.TV(олігарха Живого), керівництво політичної партії "Голосу" не дало дозволу на роботу в своєму прес-центрі представникам телевізійних каналів, близьких до кума Путіна Віктора Медведчука, а також журналістам телеканалу Євгенія Мураєва. Йдеться про канали 112, ZIK, NewsOne та "Наш".
Як зазначив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух, їхня політсила не має справ з тими, хто займається "відвертою антиукраїнською діяльністю".
Окрім того, під час сьогоднішнього брифінгу на одній з виборчих дільниць міста Києва Вакарчук особисто підтвердив дану інформацію та пояснив це рішення очолюваної ним політсили.
"Ми не співпрацюємо з телеканалами, які належать людям, які працюють проти України", - наголосив голова "Голосу"".
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я не совсем понял, это жаба угрожает гадюке или наоборот
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ОПЗЖ - Отвратительно Пукает Засранная Жопа что ли?
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Агенты ФСБ двух партий опять спектакль устроили "Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 3097
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Как тут не процитировать старину Эскобара
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук угрожает "Оппоблоку" Мураева-Вилкула
 
 
 
 
 
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