 "Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук угрожает "Оппоблоку" Мураева-Вилкула

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом он заявил по результатм экзитполов.

"Нарушения идут от так называемых наших коллег - "Оппозиционного блока", который занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. Они дошли до того, что один из роликов, который вращается в соцсетях, где Юрий Бойко призывает якобы голосовать за первый номер "Оппозиционный блок". Это цинизм. Это исключительная, особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет", - сказал Медведчук.

Он отметил, что ОПЗЖ "полна планов и идей" для реализации, а именно: "мир в нашей стране, кардинальное изменение экономического курса, улучшение уровня благосостояния, построение успешной страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола