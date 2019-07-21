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 Политика Украины
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 "Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "посадки" коррупционеров, обещанные им во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал сегодня в штабе партии.

"Что касается посадок, ми занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал президент.

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Напомним, сегодня появились первые результаты Национального экзитпола, согласно которому за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138792
 
   
 Топ комментарии
 
Начнут с посадки Коломойского, Фирташа, Ахметова,...?
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та зачем "Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5350это ж ваша, зебиков, мечта: посадить всех, кто не быдло
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Земалорос за два месяца накосячил больше, чем порошенко за 5 лет.
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Конечно, Петика посадите. А вся пятая колонна на свободе будет ржать над вами **********. А вы будете кричать Слава Украине ! Но не долго вы протяните
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Порохолизи посібники злочинів Мародера,Мєртвєчука,Ахмєтова,Фірташа.
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В Грузії вдалося викорінити корупцію і олігархфеодалізм і Україна зможе. Слава Україні! Смерть її ворогам!
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Интересно,а дерганого гундоса,стырившего из ПриватБанка 41 лимон баксов,скрывающего от налогов бизнес в кипрских офшорах и ведущего бизнес со страной-агрессором тоже посадят?
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Стаду виявляється більш пивабливим х.й на роялі і червоні труселя ніж армя,. віра, мова, українізація, ЄС і НАТО. Ненавиджу вас тупе прямокишкове бид.о. Ви ніколи не будете вільними.
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Очередного маланца на хлебную должность посадит.
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"Сажают не только картошку , а передачи иногда носят, а не слушают..."- старьій советский анекдот , в тему.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский
 
 
 
 
 
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