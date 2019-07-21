 Мы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский, выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа" 21 июля.
"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский.
Посмотрим на сколько его хватит.
снова только пустые слова ...
А что мешало ранее?
стратег, мля
Що це означає? Це значить, що ВПК Росії фактично не фінансується з бюджету, інакше навіщо брати величезні кредити? Чому не фінансується з бюджету?
Бо він порожній.
***** на межі...
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.