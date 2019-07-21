 Мы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский, выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа" 21 июля.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский.

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