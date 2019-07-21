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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Мы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время решит вопрос удерживаемых в России украинских военнопленных моряков, но дату не назвал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский, выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа" 21 июля.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138791
 
 
 Топ комментарии
 
не переживай. по результатам выборов с тобой хуйло расчитается
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вы помолиться не забыли, тошнит уже от идолопоклонства.
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не переживай. по результатам выборов с тобой ***** расчитается
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Догрворняк там точно есть потому что ***** сегодня даже не стреляло.
Посмотрим на сколько его хватит.
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от хитрец и в кабинке умудрился нюхнуть для храбрости
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вы помолиться не забыли, тошнит уже от идолопоклонства.
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Це просто радість. Я був за Зеленського з нового року. І його партія змогла взяти великий відсоток
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Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу.
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никакой его партии не существует, ты просто тупой овощ обсмотревшись Г+Г лайна поехал умом.
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снова только пустые слова, хорошо, что хоть есть кому тебя теперь на место ставить...
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Он пушилину место премьера пообещал. Знатный экономист и "новое лицо". Подходит на 100%.
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Згадайте - а петя вангував на 90-то відсотків, що моряків звільнять до виборів..
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Но Климкин помешал сделать Зе приятно Ху орально.
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первый раз слышу чтоб вангованием откровенную ложь называли.
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"Решим вопрос" и "освободим" - это две большие разницы.
А что мешало ранее?
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а до виборів посоромився на коліна стати?
стратег, мля
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Лефортово застыло в ожидании штурма.
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и как ты с куйлом будешь говорить?!сопля ты зеленая
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Очень хотелось бы верить! Но старая грузинская пословица гласит, что несколько перьев, случайно прилипших к жопе, ни когда и ни кого не сделает орлом!
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Шо ты решишь если их и так обязаны отдать
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Сьогодні європейські ЗМІ опублікували заяву рашистського віце-прем'єра. Він сказав, що ВПК набрався кредитів на ДВА ТРИЛЬЙОНИ РУБЛІВ. І що це більш ніж серйозно і загрозливо.
Що це означає? Це значить, що ВПК Росії фактично не фінансується з бюджету, інакше навіщо брати величезні кредити? Чому не фінансується з бюджету?
Бо він порожній.
***** на межі...
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В тому,що ви вирішите питання полонених моряків я не сумніваюсь. Питання в тому, якою ціною це обійдеться для України як держави
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не только украинские моряки в плену.... Что по другим пленным? Или только то, что уже сделано Петром и Климкиным Зеля может использовать для пиара...давай сам работай, трутень! Период фонтанов закончился....
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Малороссы с малороссами всегда легко договорятся.
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За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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Я думаю, после освобождения, вторым желанием у освобожденных моряков , будет дать по рылу хряку, пославшему их на убой ради своих хряцких хотелок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский
 
 
 
 
 
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