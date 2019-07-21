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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 В "Голосе" готовы вести переговоры о коалиции с партиями Порошенко и Тимошенко

Партия "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговоры о создании коалиции с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина", если они готовы поддерживать деолигархизацию.

Об этом "Громадскому" сообщил кандидат в депутаты от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизацию - мы готовы с ними вести переговоры", - сообщил Юрчишин.

В то же время лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить относительно возможного создания коалиции в Верховной Раде Украины девятого созыва и о должности премьер-министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138790
 
   
 Топ комментарии
 
не нужно никогда навязывать кому либо свои дурные привычки .
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Зато коалиция Голоса и Пети это сила да? 😁😁😁 большинство?
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Коалиция с Порохом это не только не перспективно, но и глупо. Говорить с Порошенком о деолигархизации это даже похоже на медицинский диагноз. Единым возможным союзником есть СН.
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вообще норм говорить о деолигархизации с олигархами .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Голосе" готовы вести переговоры о коалиции с партиями Порошенко и Тимошенко
 
 
 
 
 
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