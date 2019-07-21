 Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу"

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции , ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", - сказал Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Порошенко отметил, что его политическая сила ожидает, "что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5 колонной".
Также лидер партии сообщил: "Своим главным партнером мы считаем наиболее близкую идейно нам партию "Голос"".
По Харькову интересно бы узнать...
Извини, что помешал тебе тут Лахту на уши вешать.
Так что посмокчи, кацапе ))))
Как там у вас, у сруцких: свинья везде грязь найдёт? ))))
😎
Експрезидент України Петро Порошенко з ефірів телеканалів та на акціях протесту заявляє: в Україні відбувається справжній реванш. Порошенко переконаний, що «лише він та його команда зможе це зупинити».
При цьому п'ятий президент забуває, що поки він керував країною, не був покараний жодний скандальний чиновник часів Януковича, винних у розстрілі на Майдані випустили на волю. І щонайгірше - саме завдяки Порошенку в українській політиці з'явився кум Путіна Віктор Медведчук, про котрого усі призабули навіть за правління Януковича.
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
В ходе программы речь зашла за черный пиар и Притула, в частности, сказал о СМС, которые рассылает штаб Порошенко. Эти сообщения дискредитируют партию Вакарчука "Голос" и извращенно подают рейтинги: "Голос слабеет, украинцы разочаровались в Вакарчуку", "Голос не проходит в Раду" и др.Кондитер Петя нашел себе еще одну жертву-Славка.Один кролик Арсений уже был,на очереди второй-Славко.Давай Славко,Петя тебе морковку уже приготовил.Првда баллов маловато на двоих набрали 6,3+8,9=пролет-Петрович.