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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2246) коалиция (3708) Тимошенко (24353)

 "Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - Тимошенко

Состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского, чья партия "Слуга народа" набрала наибольшее количество голосов на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского", - сказала Тимошенко на брифинге в воскресенье вечером в Киеве в избирательном штабе "Батькивщины".

Она подчеркнула, что у Зеленского и его партии есть полное право формировать парламентскую коалицию, так, как они считают нужным, и ответственность за это лежит на президенте.

По словам Тимошенко, "Батькивщина" не будет подавать в суды по результатам выборов, так как считает, что выборы прошли честно.

Политик также отметила, что ее политсила ни на какие должности не претендует. "Мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции", - сказала Тимошенко.

"Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - добавила при этом лидер "Батькивщины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения

Источник: https://censor.net.ua/n3138788
 
   
 Топ комментарии
 
Если Юлька подключится, свыну ноги вырвут....
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Тебе тут Швондер передает привет:

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
"То, какой будет коалиция зависит от президента Зеленского", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7621
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Судя из того как Тимошенко спокойно рассуждает на эту тему - она будет в коалиции..........
А так ДА интересное и страшное - впереди=>с какой партией будет преЗедент «рулить».........
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Юля , не проси , тебя все раво не возьмут .
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та да=))
забыла добавить при условии премьерства.
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Баба Юля, твой поезд ушёл, когда ты выкатилась в каблуках на коляске во время Майдана.
Вяжи спицами клоуну теплые носки. Ему пригодится....
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всякие клоуны ее уже второй десяток лет хоронят и про поезд нафталиновые мантры поют
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А она в который раз стойко провожает в аналы истории старых зашкваренных реформаторов и с материнской тоской во взгляде смотрит в глаза новым.))
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Тепер партія мародера буде замість радикалів - хто більше заплатить, тому й дупу підставить... А парашенка, замість ляшки.
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А Юля не спросила сначала кто хочет с ней создать коалицию?
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ты курва только с о3,14здицией должна быть готова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - Тимошенко
 
 
 
 
 
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