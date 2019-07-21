 "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал прогноз Игоря Коломойского по результатм выборов, который тот дал 20 июля.

Бутусов отметил: "Прогноз Игоря Коломойского накануне выборов по результатам. Был подзамочный пост, сейчас открыл. Ну, почти. Интересно сказал про то, с кем СН будет создавать коалицию".

Прогноз на выборы, которые записаны 20 июля и опубликованы в 20.00 21 июля

Прогноз Игоря Коломойского:

"Мой прогноз: "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в парламенте по партийным спискам. По мажоритарным округам "СН" наберет от 40 до 70 мест.

Большинства одной партии не будет, не хватает примерно 50 голосов.

Это означает, что надо будет вступать в коалицию. С Порошенко и с Медведчуком "Слуге народа" вступать в коалицию нельзя. Остаются, скорее всего, Вакарчук и Тимошенко. Борются за прохождение Смешко и Оппоблок.

Самым предпочтительным вариантом является коалиция с Вакарчуком. Но и Юлия Владимировна – хороший вариант, если там будут скромные запросы на министерские посты. Ну, например, в правительстве Яценюка они получили минэкологии для Шевченко.

Нельзя только министерство давать таким как Шевченко, но для адекватных людей можно. Кроме того, нельзя сбрасывать как вариант со счетов Оппозиционный блок, если они сделают ребрендинг.

Плюс будет две группы внефракционных мажоритарщиков. Но на одних мажоритарщиках коалицию не создать, должна быть более прочная основа.

Самое интересное, что нынешняя Верховная Рада дала президенту Зеленскому мощный рычаг воздействия на парламент, проголосовав закон об открытых партийных списках на будущих выборах. Теперь если Зеленский подпишет проголосованный закон, и в течение 60 дней не будет сформирована новая коалиция, Зеленский получит возможность отправить в отставку парламент и снова объявить досрочные выборы. И в таком случае он с высокой вероятностью по партийным спискам выиграет и получит большинство в парламенте. По сути, уходящая Верховная Рада сделала Зеленскому огромную услугу".

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