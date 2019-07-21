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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского

По прогнозам олигарха Игоря Коломойского в результате парламентских выборов партия "Слуга народа" будет иметь 115-125 мест по списку.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал прогноз Игоря Коломойского по результатм выборов, который тот дал 20 июля. 

Бутусов отметил: "Прогноз Игоря Коломойского накануне выборов по результатам. Был подзамочный пост, сейчас открыл. Ну, почти. Интересно сказал про то, с кем СН будет создавать коалицию".

Прогноз на выборы, которые записаны 20 июля и опубликованы в 20.00 21 июля

Прогноз Игоря Коломойского:

"Мой прогноз: "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в парламенте по партийным спискам. По мажоритарным округам "СН" наберет от 40 до 70 мест.

Большинства одной партии не будет, не хватает примерно 50 голосов.

Это означает, что надо будет вступать в коалицию. С Порошенко и с Медведчуком "Слуге народа" вступать в коалицию нельзя. Остаются, скорее всего, Вакарчук и Тимошенко. Борются за прохождение Смешко и Оппоблок.

Самым предпочтительным вариантом является коалиция с Вакарчуком. Но и Юлия Владимировна – хороший вариант, если там будут скромные запросы на министерские посты. Ну, например, в правительстве Яценюка они получили минэкологии для Шевченко.

Нельзя только министерство давать таким как Шевченко, но для адекватных людей можно. Кроме того, нельзя сбрасывать как вариант со счетов Оппозиционный блок, если они сделают ребрендинг.

Плюс будет две группы внефракционных мажоритарщиков. Но на одних мажоритарщиках коалицию не создать, должна быть более прочная основа.

Самое интересное, что нынешняя Верховная Рада дала президенту Зеленскому мощный рычаг воздействия на парламент, проголосовав закон об открытых партийных списках на будущих выборах. Теперь если Зеленский подпишет проголосованный закон, и в течение 60 дней не будет сформирована новая коалиция, Зеленский получит возможность отправить в отставку парламент и снова объявить досрочные выборы. И в таком случае он с высокой вероятностью по партийным спискам выиграет и получит большинство в парламенте. По сути, уходящая Верховная Рада сделала Зеленскому огромную услугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138786
 
 
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Беня старый хитрый еврей который судя по всему таки уделает еврея Вальцмана "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского - Цензор.НЕТ 9688
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Этот старый еврей скоро будет сидеть в американской тюрьме....
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У меня все хорошо. А вот у тебя малорос не очень.
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Самое тяжелое для зебобиков еще впереди - например зима.. еще бы субсидии отменили, вот это ржака была бы.
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Зебобік, а твоїм батькам також "ржака" буде зимою?
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Лол, "нельзя исключать жопоблок", беня красавчик. Нужно нормально было люстрировать этих мразей
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зелебеней?их тогда не за что люстрировать было...это кумы и сыновья рыговские "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского - Цензор.НЕТ 3191
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"нельзя сбрасывать как вариант со счетов Оппозиционный блок" - 😂🤣
зешваль - она и в африке - зешваль
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отсюда вывод, скоро новые внеочередные выборы "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского - Цензор.НЕТ 8901
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не раньше, но гыга с али зря на что-то рассчитывают)
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Сначала вынос шута из президентского кресла. Не случайно клоун Закон об импечменте президенту не подписал. Знает, что век его не долог
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А Юля в коалицию только через кресло премьера. Прощай сладкая мечта зебилов о большинстве в ВР. Сейчас начинается самое интересное.
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крадій та аферист міжнародного масштабу...пригрівся в будкі криворізького чіхуа...бо в США уже б в буцигарні сиділо
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Здається вибори будуть кожні два місяці.
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З Вакарчуком коаліція слуг народу Коломойського неможлива, а з Юлею можна створити коаліцію при умові її прем'єрства і передачі повновазень президента прем'єру.
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він нагадує мені Шерхана, а зеленогнійне лайно- шакальонка Табакі з "Мауглі"! "А ми пойдьом на сєвєр..." точно...в парашстан...на сєвєр...
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"Мой "Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в парламенте по партийным спискам. По мажоритарным округам "СН" наберет от 40 до 70 мест.". 😁. 👍
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Ого!
Якщо не буде коаліції та потрібно буде робити перевибори, то ПЄС може повністю пролетіти...
Цікаво буде))
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Закон про відкриті списки вступає в дію з грудня 2023р тож якщо він і буде підписаний то навіт на наступні планови вибори він не вступить у дію бо наступні вибори у жовтні 2023р.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" наберет вместе с бонусом 115-125 мест в Раде. С Порошенко и Медведчуком в коалицию вступать нельзя, - Бутусов опубликовал прогноз Коломойского
 
 
 
 
 
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