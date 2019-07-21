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 Политика Украины
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 Зеленский о премьере: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием

Президент Владимир Зеленский пригласил главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить относительно возможного создания коалиции в Верховной Раде Украины девятого созыва и о должности премьер-министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ТСН, об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

"Мы будем (предлагать создать коалицию - Ред.), как я и говорил ранее. Это была наша инициатива. Мы не можем больше настаивать, но у нас немножечко выше рейтинг, чем у "Голоса". Но мы приглашаем к разговору. Вакарчука (приглашаем - Ред.) с большим удовольствием", - сказал глава государства.

При этом Зеленский, комментируя возможное премьерство Вакарчука, заявил: "Мне кажется, вопрос о премьере Вакарчуке, является вопросом именно к Славе, потому что это большая ответственность и это должен быть гуру экономики, который, как мы говорили, никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием. Человек, которого уважают, во-первых, в Украине, уважают на Западе", - констатировал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138785
 
 
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Это будет звездец. Презюдент играет на пианино, а премьер поёт.
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А стадо будет радостно хлопать, и орать зе*зе*зе.
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Це буде музичний тандем. Нафіга та політика буде?
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А хуху не хохо? Тебе клоуну все притула раскажет
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Премьера надо выписать с Финляндии или Швеции ,можно из Швейцарии ...
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Была уже куча варягов, толку немного, ну хотя может выбирали по своим скрытым критериям.))
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Из Дании. Тогда круг замкнется и мы вернемся к установлению новой государственности варягами, как 1200 лет назад. К тому же они возглавляют индекс восприятия коррупции.
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Не вийде. Вони як діти. Звідкіля вони знають тонкощі нашого корупційного життя? Он карлсон уже пробував зробити комунізм в окремо взятій області.
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Похоже страшилки минстеця не оправдались - СН будет строить коалицию не с рыгами, а с Голосом и БЮТом, а вот соевый гетьман как раз переходит в оппозицию к Медведчуку и компании.
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Так это же весело. Можно будет дровишек подкидать.
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Как идея хорошая, но Вакарчук - не гуру экономики))
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а ви шо такі самнєваітісь что препезЕдент не паследовательний - сказал с еканаміческім абразаваніе - сказал-сделал
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Скорее всего из двух этих партий большинства не получится, придется подключать Юльку а уж та потребует как минимум спикера себе.
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Жульке протяни палец она руку по плечо откусит. Ее место на нарах.
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с большим удавольствієм наідьом дурака на закланіе. прігласі нікалай янича у нево опит бежать через растофф імеетцо
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віртуальна руськоговорящая щелепа під кайфом...
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Старих політиків на свалку! Дорогу молодим!
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Як Вас зустріли на виборчій дільниці?В сенсі закону про мову.
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Как же быстро меняются методички у зелеботов. Сегодня утром они писали, что Вакарчук это проэк барыги, теперь зеля хочет с голосом мутить законы. Зетроли, где логика?
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Только дураки могли думать что это проект Пети, он отжал у него электорат, если это и есть чей проект то Пинчука.
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Вакарчука в премьеры!!!
Чтобы был полный комплект...
Ди_л и им_цил...
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Мдя,чую жаренным запахнет...
Систему им не поборооть,тут нужен сильный и волевой
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Кажуть бабу Юлю бачили в чорном сарахване на остановке
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