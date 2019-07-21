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 Политика Украины
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 Зеленский о премьере и коалиции: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием

Президент Владимир Зеленский пригласил главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить относительно возможного создания коалиции в Верховной Раде Украины девятого созыва и о должности премьер-министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ТСН, об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

"Мы будем (предлагать создать коалицию - Ред.), как я и говорил ранее. Это была наша инициатива. Мы не можем больше настаивать, но у нас немножечко выше рейтинг, чем у "Голоса". Но мы приглашаем к разговору. Вакарчука (приглашаем - Ред.) с большим удовольствием", - сказал глава государства.

При этом Зеленский, комментируя возможное премьерство Вакарчука, заявил: "Мне кажется, вопрос о премьере Вакарчуке, является вопросом именно к Славе, потому что это большая ответственность и это должен быть гуру экономики, который, как мы говорили, никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием. Человек, которого уважают, во-первых, в Украине, уважают на Западе", - констатировал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138785
 
   
 Топ комментарии
 
Это будет звездец. Презюдент играет на пианино, а премьер поёт. Зеленский о премьере: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием - Цензор.НЕТ 1634
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А стадо будет радостно хлопать, и орать зе*зе*зе.
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Вже очікувано ... Несподіванки не сталося.
Ця територія втратила здоровий глузд остаточно.
Організми відгукнулися на заклик чма і зробили =їх (а насправді - себе)= вдруге.
Потім не стогніть і не питайте =чому, за що= ...
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Та де ж його такого взяти? Щоб поважали в Україні? Українці ніколи не поважали порядних людей. Все якихось пройдисвітів
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Бидлоїдному пересиденту-невігласу так ніхто з його кагалу і не пояснив, що нема просто економістів. Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 4386 Це з тої ж комедії, що парламентарії обов*язково повинні бути юстицьками-юристами. Ну, таку пропагандонії вклали в пусті голови "народу". Заодно і Зюзі. Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 9086 Серед економістів така ж спеціалізація, як і серед інженерів та лікарів - є, наприклад, нейрохірурги, є і проктологи.

Прем*єру не обов*язково бути економістом, але обов*язково бути ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ, політиком з досвідом. Але воно, як і його пришелепкуватий виборець, цієї істини напевно не зрозуміють ніколи.
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Хто тобі про "обов*язково бути ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ" в вуха насрав?
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Будь, бидлоїде, культурнішим. Не насрав, а накакав. Якщо вважати, що здоровий глузд та досвід, звісно, какати може. Про що з тобою, власне, полемізувати, коли ні твій пердзидент Зюзя, ні ти, зеленосракий тубілець, не розумієте, що посада прем*єра є політичною. Що він в першу чергу політик, а не завхоз пердзидентської дачі.
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***. Ну вам, бобово-голові, ніяк не вгодиш.
Роздували зраду про коалу Зе з жопоблоками, тепер недогода, що контактує зі Славком ...
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Ти, пане зеленожоп, не волновайся! З жопоблоком все попереду.

Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 5133
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А у зеленожопців навіть цього не може бути, бо в них замість мозку ганглійц, як у риб.
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Тому що будуть топити всіх, хто не порошенко, це ж очевидно. Місце порошенка - біля ригів. Він їх створив, вони йому ближчі
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Секта- ПЕС- ( потому, что безальтернативные )- могут только сделать коалицию через анилингус с Ляшковцами . сами дырявые и выборцы дырявые сектанты .
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как я и говорил .что сывый Шмэтьман потыкается подружить с Голосом. тот его пошлет в моржовую пи ду , и Мародеску начнет строить глазки куму Мертвечуку а Палубий сплевывать и с тоской глядеть на Юлю .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о премьере и коалиции: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием
 
 
 
 
 
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