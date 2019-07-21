 "Люди проголосовали за изменения. Мы готовы брать на себя ответственность". - Вакарчук о данных экзитполов

Как передает Цензор,НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сказал на брифинге в штабе после оглашения результатов первых экзит-полов в воскресенье вечером.

"С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений", - сказал он

Отвечая на вопрос, готова ли партия "Голос" входить в коалицию с партией "Слуга народа", и есть ли у партии кандидатуры на премьер-министра и спикера Верховной Рады, Вакарчук сказал: "Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким либо должностям".

Он отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что партия не готова входить в коалицию с пророссийскими партиями и старыми политсилами.

"Если Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) и Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. – Ред.) готовы искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", - ответил Вакарчук.

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