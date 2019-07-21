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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Люди проголосовали за изменения. Мы готовы брать на себя ответственность". - Вакарчук о данных экзитполов

Граждане Украины проголосовали за изменения. К переговорам партия "Голос" будет готова после объявления официальных результатов выборов.

Как передает Цензор,НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сказал на брифинге в штабе после оглашения результатов первых экзит-полов в воскресенье вечером.

"С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений", - сказал он 

Отвечая на вопрос, готова ли партия "Голос" входить в коалицию с партией "Слуга народа", и есть ли у партии кандидатуры на премьер-министра и спикера Верховной Рады, Вакарчук сказал: "Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким либо должностям".

Он отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что партия не готова входить в коалицию с пророссийскими партиями и старыми политсилами.

"Если Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) и Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. – Ред.) готовы искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", - ответил Вакарчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138784
 
 
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Слава! ты главное не забывай, как тебя обсерала зешваль!
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Щось напрягають мене такі фрази, як - "Ми готові брать...."
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Гавнюк ты славик, и притом ссыкливый. Если бы пошел на выборы президентские то может и голосовал за тебя. А так оставил Украину для шабаша зевыползней и теперь не забудь купить кобзу чтобы петь слезные песни потом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Люди проголосовали за изменения. Мы готовы брать на себя ответственность". - Вакарчук о данных экзитполов
 
 
 
 
 
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