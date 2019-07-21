 Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. .
Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".
Тебе кранты, Петя
15 000 трупов Хахлоф МАЛО???
Будет еще БОЛЬШЕ!!!
с Вас Хахлофф уже ВСЕ СМЕЮТСЯ!!!!!!!
Халявы не будет.Беня уже выставил счета.