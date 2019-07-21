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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его политическая сила приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. .

Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138782
 
   
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Первый закон будет о снятии неприкосновенности
Тебе кранты, Петя
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Чувствую там у Пеци будет истерика вплоть до блокирования трибуны, только бы не голосовать Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 3006
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Закупает уже одеяла в клеточку на чёрный день
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Сомнительно, чтобы ,,русский мир,, победил ...
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Рашисты пролетели ,как фанера! Слава Украине !
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гыгыгы! повылазили зешвали! скулите, даже не из-за 11% жоппоблока, сколько из-за 9% Порошенко 😂🤣 чувствуете мрази, что он - настоящий Президент! и даже с 9% вам - гнидам спокойно жить не даст
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пей успокоительное, соя, ишь как пердаки подгорают
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А доверие то понижается и понижается. Не оценили люди потужных реформ как лично Пети, так и его партейки.
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Калобот.у твоих хузяев скоро совсем не останется
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Та ты уже раз оправдал, хватит Пеця!
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Петя ,ну яка може бути у народу до тебе довіра після п'яти років твоєї брехливої нікчемної каденції? Хоч сам перечитай свою програму п'ятирічної давнини "Жити по-новому!".. І не втомлюється ж брехати та обіцяти..
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ты почитай. Он ее в основном выполнил.
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та да, 5 лет оправдывал, не до конца оправдал Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 8077
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)))ШАРИЙ уже 1% Процент набрал!!!

15 000 трупов Хахлоф МАЛО???

Будет еще БОЛЬШЕ!!!

с Вас Хахлофф уже ВСЕ СМЕЮТСЯ!!!!!!! Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 2073
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давай оправдай! Сдохни или сядь с конфискацией, мародер чертов!
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Что он украл? Кто-то объяснит в конце концов?
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5 лет жизни у страны и у людей, населяющих эту страну.
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Ну да, депутаны ничего не крадут напрямую. Они просто законы принимают. Под себя... А так да, фсьо "законно".😝
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Да,да ,неприкосновенность с тебя упырь лживый снимут и будешь на зоне оправдывать доверие любителей нетрадиционных отношений...
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Получив меньше 10 процентов радоваться, офуеть.
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Возвращение блудного сына,по Рембрандту,не за горами.
Халявы не будет.Беня уже выставил счета. Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 1501
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Даааааааааа! Доверие о...балденное! Совсем бедняга ееее сдурел....
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то ж мало бути 25% як на президентських, а тут десь 7-8%. То куди зникли твої 18% "виборців", сраний Мародьоре? Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 8894
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8% - и Барыга рад и счастлив, что хоть одолел проходной барьер и не выкинут совсем на свалку истории. Немудрено. Есть чему радоваться: вместо того, чтобы хлебать баланду в тюрьме за коррупцию, Порох будет заседать в Раде. Странновато получается.
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Это правда ,что с завтрашнего дня тебя официально можно считать питаром?
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Жду тебя, как ты и обещал, завтра. А послезавтра ты, как ты и обещал, - станешь машенькой.
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ну как обычно...на этой новости слет ольгинцев Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 6449
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Через пять лет у партии "слуга народа" будет поддержка где-то 0.5-1%. если конечно вован и ленка не убегут в ростов значительно раньше. Поскольку народное разочарование зеленским будет колосальным. Конечно если к этому периоду Украина не станет колонией московии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям
 
 
 
 
 
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