 Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. .

Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".

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