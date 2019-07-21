 "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Точно не на "Лу" начинается", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.
Напомним, сегодня появились первые результаты Национального экзитпола, согласно которому за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%.
поставить прокурора нормального )))
сейчас миску отодвинут и пойдёт перекрашивание )))
Лу, Эдвард Цзан (род. 1963) - американский астронавт.
Лу Ин (род. 1989) - китайский пловец, призёр олимпийских игр.
Лу Инци (род. 1985) - тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.
Лу Хань (Лу Хан, Лухан) (род. 1990) - китайский певец и актер.
Лу Хуали (род. 1972) - китайская гребчиха.
Лу Цзинцзин (род. 1989) - китайская теннисистка.
Лу Юн (род. 1986) - китайский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года.