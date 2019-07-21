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 "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре

Президент Владимир Зеленский во время выступления в штабе партии "Слуга народу" после объявления результатов экзит-поллов рассказал, кто может стать новым главой Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Точно не на "Лу" начинается", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, сегодня появились первые результаты Национального экзитпола, согласно которому за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3138781
 
   
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Ну наконец-то: Луценки, супрунши, ************* - на помойке!
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главное теперь "нэдоторканнiсть" снять и
поставить прокурора нормального ))) "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 8655
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Портнов будет генпрокурором, а янык министром обороны
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свинохрякам быть напряжёнными в этом отношении, благодаря ПеПо ген. прокурором может быть практически кто угодно "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 4947
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8,9 % это те что сейчас при кормушке )
сейчас миску отодвинут и пойдёт перекрашивание ))) "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 969
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"Лу". за время своей каденции единственное что посадил это печень
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Та без різниці. Як Зеленський буде голоси протягувати, якщо там здоровезний ПЕС і Опоблок? Так виглядає, що інтеграція Слуги у звичну всім каломасу розпочався.
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Точно на По... ну что бы ******* страну сходу... не тянуть!
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А часом не на ......швілі закінчується це прізвище? Петі б сподобалося..
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давайте, давайте, дебіли, ще не всі тут висралися.
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Представляю что сейчас с Луценко творится, небось глушит сейчас коньяк прямо с горла и наскоро заедает шоколадками.
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Я правильно зрозумів, що їм усім не світить?

Лу, Эдвард Цзан (род. 1963) - американский астронавт.
Лу Ин (род. 1989) - китайский пловец, призёр олимпийских игр.
Лу Инци (род. 1985) - тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.

Лу Хань (Лу Хан, Лухан) (род. 1990) - китайский певец и актер.
Лу Хуали (род. 1972) - китайская гребчиха.
Лу Цзинцзин (род. 1989) - китайская теннисистка.
Лу Юн (род. 1986) - китайский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года.
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По*****в, щоб вже не тягнути кішку за хвіст "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 162...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре
 
 
 
 
 
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