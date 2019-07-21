 "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Точно не на "Лу" начинается", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, сегодня появились первые результаты Национального экзитпола, согласно которому за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА