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 Политика Украины
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 Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба

По предварительным данным, кандидаты от партии "Слуга народа" уверенно побеждают на всех 13-ти округах по Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении киевского штаба партии.

"Представители бывшей коррумпированной власти все свои силы бросили на борьбу за киевские округа, но по предварительным данным, мы уверенно побеждаем на всех 13-ти округах по Киеву. Люди выразили доверие киевской Зекоманде и это крайне важно для нас", - подчеркнули авторы заявления.

Как отмечают в штабе, все время предвыборной гонки оппоненты кандидатов от "Слуги народа" использовали грязные приемы и технологии для того, чтобы повысить свои шансы на победу. "По всей стране, а с особым цинизмом в Киеве, не гнушаясь пристального наблюдения общественности и СМИ, они организовывали масштабные сети подкупа избирателей, слежку за кандидатами, запугивание, угрозы и прочие провокации. Мы их не боялись и не боимся. Сегодняшний день показал кто есть кто. Избиратели дали свою оценку старой системе на президентских выборах и сделали это еще раз сегодня", - говорится в заявлении.

"Мы благодарны всем за поддержку нашего общего дела. Спасибо вам за веру в то, что вместе мы можем полностью изменить старую систему. Старая власть сначала обобрала людей до нитки, а потом пыталась купить их за копейки для того, чтобы сохранить свои коррупционные схемы", - отмечается в заявлении. В киевском штабе партии отметили, что ожидают честных и справедливых результатов выборов. "Поэтому мы не допустим, чтобы итоги волеизъявления украинских граждан были подтасованы. Мы защитим голос каждого избирателя. Мы будем пристально следить за дальнейшим подсчетом голосов, чтобы предотвратить любые попытки фальсификаций", - отмечается в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138780
 
   
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А це вже паршиво. Зєля може отримати монобільшість, стане паном без тормозів. Лише із страхом перед 3 Майданом.
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Ну да, админресурс у клоуна-наркомана!!)))
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ну если Киев выбрал сепара ****** дубинского - тогда слава малоросии и **** Украине
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Мдя . Киев самый зубожилый город Украины , никакого житья же нету , Петя всех обокрал до нитки . Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 6598 .
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Київ+Кієв - на виїзді канікулярному, голосували тєрпіли, уперті і понаєхі
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Та порвали ,, только , своё собственное очко . Эхх , был- Киев , стал- зе-киев .. Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 779 .
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Ну ты вообще представляешь,как пэтина банда достала киевлян,чтобы получить такой результат ... Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 9678
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Не удивительно, после Лени Космоса и Педальки и не такого можно ждать.
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Ось як червоні труселя на зе-стадо впливають
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Третьяков не прошел? Очень хорошая новость, а рисовал себе в своей карманной газететке "СвятошинО!!!" почти 50% поддержки...
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Не кажіть "гоп" доки не перескочите!
Дебилы, *****!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба
 
 
 
 
 
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