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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в штаб партии "Слуга народа" после закрытия участков для голосования и поблагодарил украинцев за результаты. Также он заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Президент сказал: "Спасибо украинцам за такое доверие".

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? не расслабляйтесь", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138779
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
На лучшую жизнь уже намёков нет ? 😂
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Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключив, що ціна на газ для українців може зрости. Про це він заявив 21 липня в штабі політичної партії Слуга народу, передають Патріоти України.
Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.
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Ось так вам -лопатою по пиці ( про знження тарифів для лохарів)!
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Ждём посадки главной брехливой и вороватой мародёрной ПАРАШИ.
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Ага, ты в Борисполе перекрывая, а я в Жулянах)))))
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Смелый порохобот. Майдан в гостиной 😂
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хоть что не делай но уши сторонника "самого легитимного" торчат у тебя отовсюду
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Когда Зе поднимал глаза, смелый порохобот пальчик прятал
Телевизор, но все-таки ссыкотненько 😁
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отета ти, кацапка, шутнула
і сама мало не всцялася від сміху
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кацап, закуси с лопаты и хлопни "боярышника"!
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Давай вернемся до цього питання через півроку, може вже не будеш питати.
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А шо теперь досрочные выборы будут всегда, когда у зелёной плесени лохторат готов? да? кто-нибудь считает, сколько раз это недоразумение уже успело насрать на закон? Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1689
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Учету не подлежит... Но какая теперь разница? Оно теперь спокойно может грОбить Украину и не заморачиваться на такие мелочи как закон.
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Снимем Кличко и переименуем Киев в Новый Израиль ! 😂
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Вже 9? Скільки буде через пару місяців?
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Кінець епохи бідності знову переноситься. Зебіли, запам"ятайте!!! Місцеві князьки не дають вашому презЕ покращити ваше життя!!! Всі на дострокові вибори (місцеві) !!! Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 3447
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Потом им будут уборщицы и таксисты мешать.
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Без ножа ріже Володимир прихильників петі.. Побоююсь, що Україною прокотиться хвиля самогубств ідейних порохоботів..
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а почему тебя, как "настоящего патриота" не беспокоит 11% рыгов "зажиття"?
потому что ты вшивая сопливая гнида
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Ви забули його назвать вашим маленьким хетьманом і лизнуть
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про досрачно на закон тута - site.ua/mark.savchuk/21428-60-dney-zelenskogo/?fbclid=IwAR1D2piT1DT10VFUgF4uZzNRZEII7ItUYHrWE1M3RcgFWPT3ReKj2r8untk
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Поздравляю, хохлы и малоросы. Вы их зделали.
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он совсем куку по фамилии прокурора выбирать-смысл в том что прокуратура и система прогнила и она не работает это не прокуратура а бордель..прокуратура при совке была.. а это цирк..каким бы совок говном не был вот и все..как и вся старана базар))кто млдаже 35 не понимает что такое армия полиция и так далее одни малолетки тупые--посмотрите на видео с копами это же какие моральные идиоты или на солнце перегрелись а патрульная полиция вообще мало того что самое низшее звено так они ни чего не могут сделать ни в какой ситуации только смотрят или крутят уличных музыкантов..в любой инсте или типичке--опа поймали террориста --мешает барыгам с атб торговать..и это снаружи..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы
 
 
 
 
 
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