 Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент сказал: "Спасибо украинцам за такое доверие".
"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? не расслабляйтесь", - заявил он.
Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.
Телевизор, но все-таки ссыкотненько 😁
і сама мало не всцялася від сміху
па-багатаму
потому что ты вшивая сопливая гнида
і все минеться