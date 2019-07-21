 Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент сказал: "Спасибо украинцам за такое доверие".

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? не расслабляйтесь", - заявил он.

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