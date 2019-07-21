 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу, - ГСЧС

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 12:00 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" и 30 метров от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.

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