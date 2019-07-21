 "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так по результатам экзитпола по состоянию на 20-00 украиснкие избиратели продемонстрировали такие результаты:
"Слуга народа" - 43,9%
"Оппозиционная платформа - за життя" - 11,5%
"Европейская солидарность" - 8,9%
"Батькивщина" - 7,6%
"Голос" - 6,3
Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер
Но кроме олигархических партий, к сожалению проходит только Голос. Избиратели глупцы зомбированные. Но боюсь, что голос со слабыми людьми попадет под влияние олигархических партий. Если бы прошла партия Смешко, то это было бы совсем другое дело. Но глупцы не проголосовали за них. Хотя, голосования могут им больше чем экзитпол.
Теперь надо расследовать все котлы, по которым Порошенко водил армию. Сколько ему ***** заплатил за эти котлы. Надо все расследовать.