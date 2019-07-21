 "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так по результатам экзитпола по состоянию на 20-00 украиснкие избиратели продемонстрировали такие результаты:

"Слуга народа" - 43,9%

"Оппозиционная платформа - за життя" - 11,5%

"Европейская солидарность" - 8,9%

"Батькивщина" - 7,6%

"Голос" - 6,3

Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер