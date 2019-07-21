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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22802) экзитпол (156)

 "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

По результатам Национального экзитпола, который провел консорциум, в который вошли такие социологические структуры: Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Разумков Центр победителем выборов стала партия "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так по результатам экзитпола по состоянию на 20-00 украиснкие избиратели продемонстрировали такие результаты:

"Слуга народа" - 43,9%

"Оппозиционная платформа - за життя" -  11,5%

"Европейская солидарность" - 8,9%

"Батькивщина" - 7,6%

"Голос" - 6,3

Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер

Источник: https://censor.net.ua/n3138776
 
   
 Топ комментарии
 
в Харькове банда Кернеса терпит полный крах .мажоритарщики Святаш,Писаренко Грановский летят по полной ,как фанера над Парижем . "Слуга народа" - 43,9% , "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькищина" - 7,6%" и "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола - Цензор.НЕТ 3860 "Слуга народа" - 43,9% , "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькищина" - 7,6%" и "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола - Цензор.НЕТ 3860
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а где сказооного Петра 25% делись?
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Проснись ты серешь, все сепары и рыги давно ЗЕлёные в ПриСлуге УРода.
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И Зеленский и Вакарчук , похоже , собираются жить дружно с олигархами . Тогда никакого резкого подьема єкономики не будет , к сожалению .
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Не военный, а типичный солдафон Грицацуй (в худшем понимании этого слова), не проходит даже в 2%. И это правильно.
Но кроме олигархических партий, к сожалению проходит только Голос. Избиратели глупцы зомбированные. Но боюсь, что голос со слабыми людьми попадет под влияние олигархических партий. Если бы прошла партия Смешко, то это было бы совсем другое дело. Но глупцы не проголосовали за них. Хотя, голосования могут им больше чем экзитпол.
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Ето была самая маленькая явка украинцев на выборах за всю историю. Прошлая власть разочаровала украинцев в политиках и их обещаниях. Ето плохо.
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По-моему в середине курортного и дачного сезонов выборов тоже не было.
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ВОскресенье лето, многие в отпусках по заграницах отдыхают. Если бы ЗЕбил не назначал досрочные выборы нарушая конституцию то выборы были бы осенью и явка была бы выше точно.
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И как он нарушил конституцию. Ты что ли главный судья. Кроме тебя другие суды ничего не значат? Вот так и мародер считал, что только он должен управлять судами, за что его и судить будут.
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Ну кого Зєльц візьме в свою команду? Йму потрібно 226 голосів.
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Самое главное, что Кремль потерпел сокрушительное поражение. Одна прокремлевская партия набрала 11,5%. Друга прокремлевская партия набрала 8,9%. В сумме прокремлевские партии набрали 20,4%.

Теперь надо расследовать все котлы, по которым Порошенко водил армию. Сколько ему ***** заплатил за эти котлы. Надо все расследовать.
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В сумме прокремлёвские набрали более 60%. Забыл ПриСлугу УРода, это самая сепарская и самая кремлёвкая партия колаборантов.
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Звичайно твій Пєцік не кремлядський лишився один.
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Раби кріпаки та малороси а не украінці !.
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Вот как? Все зрадопатриоты орали что Петя предатель, что он агент ***** что он и Мертвечук сливают Украину. Ну как тогда партия Мертвечука набрала столько голосов? КАК? Вы ***** сами же на каждом углу орете что он кум Путина и прочее. Впрочем, о чем с вами говорить, такие же гниды как вы привели к власти Януковича с тремя судимостями. Вы имеете ту власть которую заслужили. Жаль только что именно таким мразям досталась такая страна как Украина.
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Я так розумію для створення коаліції необхідно 226 штиків. Тому чекаємо мажорів.
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Плохо не то шо за жыддя 11% взяли, а то шо кнур и ко 8,5%. За жыддя по любому в Раде маргиналами были бы.
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Из цифирь имею вопрос.Ну и с кем партия зебилов дружить будет для создания коалиции в ВР? С Петей - нет, с Юлей -тоже. Вакарчук? А захочет ли он? Зебилы! Вы готовы поддержать коалицию "Слуга народа" + "ОПЗЖ"?

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так хреново мені в жизні ніколи не було "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 1105
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На мажоритарках тоже тотальная победа СН. Вся проворовавшаяся верхушка соевой РПГ на мажоритарках пролетает - кононенко, грановский, тртьяков, дубневич и прочая сволота
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Есть еще идиоты, которые за жОпоблок голосуют........☹️
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола
 
 
 
 
 
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