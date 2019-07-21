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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 К 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах, – МВД

Полиция открыла 56 уголовных производств по состоянию на 19.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19.00 полиция внесла 56 дел в ЕРДР. Кроме того, составлено 52 административных протокола. Всего полиция зафиксировала 1955 обращений", - говорится в сообщении.

Среди 56 уголовных производств 30 дел открыты за незаконное использование избирательного бюллетеня, по 7 – за подкуп избирателя и за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 6 – за препятствование осуществлению избирательного права, по 2 – за подделку документов и за хулиганство, по одному – за теракт и грабеж.

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К 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах, – МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138775
 
 
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объявлены результаты экзитполов, цензор, не спи...голос таки прошел
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я смотрю, это реально порохоботная методичка, по которой шпарят тупые порохоботы, уже мне надоело каждому тупице объяснять прописные истины
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Чистых 30% в первом туре. 73% это всей Украиной петю нах послали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах, – МВД
 
 
 
 
 
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