 Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

"В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528", - сказала она.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках уже завершилось голосование, а последнем закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

В Украине, по данным ЦИК, голосование проходит в штатном режиме без серьезных нарушений.

"Процесс голосования проходит в спокойном, регулярном режиме, в рамках действующего законодательства. Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования", - сообщила Бернацкая.

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