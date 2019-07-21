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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (22802) ЦИК (3208) Бернацкая (13)

 Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК

На внеочередных парламентских выборах в Украине явка в Австралии составила 3,3%, в Японии - 20,3%, в Южной Корее - 27,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

"В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528", - сказала она.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках уже завершилось голосование, а последнем закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

В Украине, по данным ЦИК, голосование проходит в штатном режиме без серьезных нарушений.

"Процесс голосования проходит в спокойном, регулярном режиме, в рамках действующего законодательства. Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования", - сообщила Бернацкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений при голосовании на выборах в Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3138774
 
 
 Топ комментарии
 
У Порохоотов сегодня похоже будет дембель)
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аквариум утопился, наверное, в аквариуме Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8479 Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5014
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У Порохоотов сегодня похоже будет дембель)
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ЕС пройдет. Могу пари заключить. Главное где "СН" на следующих выборах будет?
1998 год - КПУ - 24,65%
2002 год - "Наша Украина" - 23,57%
2007 год - "Партия регионов" - 34,37%
И где они, эти партии?
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не знаю где они все будут, но "Батьківщина" всё ещё держатся не смотря ни на что Явка на виборах у Раду в Австралії - 3,3%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї - 27,5%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9611
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Таки да. Из песни слов не выкинешь. Хотя и дезертиров из "Батькивщины" треть Рады Явка на виборах у Раду в Австралії - 3,3%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї - 27,5%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4652
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ну тот пик момента, когда можно особо не переживать за дезертиров
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аквариум утопился, наверное, в аквариуме Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8479 Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5014
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да нет в раду вползет а вот в каком количестве это уже вопрос
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Я уже говорил, из президента стать лидером зачуханной фракции это просто позор.
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так ти казав і про стовпи, і про посадки
брехав, як завжди
чому зюзня така тупа й брехлива?
зізнайся, я нікому не скажу
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а, так то ти, як і твій зюзя, у вічі сцяв?
гадаєш, тупий нарід схаває?
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Человек по жизни-лидер.Мог бы встречать безбедную старость-в роли политического пенсионера он никому не интересен.Нет, он наплаву, как бы его не топили оппоненты-он на плаву, он борется и будет бороться.Так что "дорогие" мои прислужники слуг-Ще не вмерла Україна...
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а Витя? или он друг ваш и Зе? Выбирая между Порошенко и рассей думайте что пишите или смените прапорец.
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самое смешное, это когда про политику в Украине мне рассказывает человек с флажком страны, которая активно продавливает СП-2 и вовсю тащит рашку в ПАСЕ. Ха!
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Так хорошо было жить в Украине при Порошенко, а ты в Германии... Что так, заблудилась?
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Не мудрено, пол-Австралии прочухать - шо пять корей оббежать...
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Говорят, будто в Южной Корее
90% - евреи.

Но, скорее всего,
Их там не большинство.

Fifty / fifty всего их, скорее ...
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Та да. А до Украины еще дальше. Кто до Австралии добрался, на Украину сил не хватает.
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Петя мразота и сам просрал и ЗЕ подосрал. Зато рыги Мертвечуки, Бойки и прочая проросийская мразь набрала голосов больше чем за последние десять лет. Благодарите порохосвинов.
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а может Сватам и 95....там ведь весь сценарий и тупым украинцем и западной под кацапами
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Опять вам в штаны наваляли какие-то козлы?
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в этот раз гораздо меньше чем на выборах презика...
Люди бросились оформлять себе ПМЖ когда увидели что тупого марионетку выбрали во время войны... Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3432
"Ну ее нах эту родину с ее белыми хатынками, красной калиной, мелодичными песнями и тупым наридом...," ..подумали они...
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ой, а шо ж такое австралия 3,3% разочаровалыся за свыню галасуваты?)))))
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Щось петріоти закордону втратили однотуровий запал...
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Где австралийско-мальдивский патриот Аквариум? Пусть ответит пошто земляков своих недоагетировал.
А може я плохо о человеке думаю?... Може он герой посмертный за свои идеи?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯвка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК
 
 
 
 
 
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