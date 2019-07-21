 Явка на выборах в Раду в Австралии - 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%, - ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528", - сказала она.
Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.
На 16 участках уже завершилось голосование, а последнем закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.
В Украине, по данным ЦИК, голосование проходит в штатном режиме без серьезных нарушений.
"Процесс голосования проходит в спокойном, регулярном режиме, в рамках действующего законодательства. Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования", - сообщила Бернацкая.
1998 год - КПУ - 24,65%
2002 год - "Наша Украина" - 23,57%
2007 год - "Партия регионов" - 34,37%
И где они, эти партии?
брехав, як завжди
чому зюзня така тупа й брехлива?
зізнайся, я нікому не скажу
гадаєш, тупий нарід схаває?
як у Туркменістані
ги
90% - евреи.
Но, скорее всего,
Их там не большинство.
Fifty / fifty всего их, скорее ...
Люди бросились оформлять себе ПМЖ когда увидели что тупого марионетку выбрали во время войны...
"Ну ее нах эту родину с ее белыми хатынками, красной калиной, мелодичными песнями и тупым наридом...," ..подумали они...
А може я плохо о человеке думаю?... Може он герой посмертный за свои идеи?...