 В Луганской области насчитали 60 сообщений о нарушениях во время выборов в Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции в Луганской области.

Больше всего сообщений о нарушениях избирательного законодательства поступило в Лисичанский отдел полиции - 18. Меньше всего в Станично-Луганский, Белокуракинский, Меловский отделы - по 1 сообщению.

В городе Лисичанск на избирательном участке гражданин осуществлял видеосъемку и фотографирование своего бюллетеня в кабине для избирателей. Также один из кандидатов сообщил о том, что ему стало известно что по избирательному округу № 107 неизвестные лица подделали подпись и от его имени предоставили в ОИК "Представление о замене членов участковой избирательной комиссии".

В городе Сватово председатель ОИК № 113 сообщил, что отсутствуют печати "старого" председателя и секретаря комиссии, кроме того 15 минут спустя системный администратор и операторы, которые вносят данные по выборам, закрыли рабочее место и покинули участки, никого не предупредив.

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