 В Луганской области насчитали 60 сообщений о нарушениях во время выборов в Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции в Луганской области.
Больше всего сообщений о нарушениях избирательного законодательства поступило в Лисичанский отдел полиции - 18. Меньше всего в Станично-Луганский, Белокуракинский, Меловский отделы - по 1 сообщению.
В городе Лисичанск на избирательном участке гражданин осуществлял видеосъемку и фотографирование своего бюллетеня в кабине для избирателей. Также один из кандидатов сообщил о том, что ему стало известно что по избирательному округу № 107 неизвестные лица подделали подпись и от его имени предоставили в ОИК "Представление о замене членов участковой избирательной комиссии".
В городе Сватово председатель ОИК № 113 сообщил, что отсутствуют печати "старого" председателя и секретаря комиссии, кроме того 15 минут спустя системный администратор и операторы, которые вносят данные по выборам, закрыли рабочее место и покинули участки, никого не предупредив.
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята; "Нехай,- каже,
Може, так і треба".
Так і треба! бо немає
Господа на небі!