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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ТСН (13) экзитпол (156) 112_Украина (33)

 "Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным экзитполов, проведенных по заказам ТСН и телеканала "112 Украина", на выборах в Верховную Раду преодолевают 5% барьер партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно данным экзитпола, проведенного ТСН, партию "Слуга народа" поддержали 44,4% украинцев, которые пришли на выборы.

Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%), "Европейская Солидарность" (8,5%), "Батькивщина" (7,7%) и "Голос" (6,0%).

Слуга народа - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Европейская Солидарность - 8,5%, Батькивщина - 7,7% , Голос - 6,0%, - экзитпол ТСН 01

Отметим, в парламент не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО " Свобода "(2,5%)," Украинская стратегия Гройсмана "(2%). 

Похожие результаты показывает экзитпол, проведенный по заказу телеканала "112 Украина". Согласно данным экзитпола, партию "Слуга народа" поддержали 42.7%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12.9%, "Европейская Солидарность" - 8.8%, "Батькивщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.

Слуга народа - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Европейская Солидарность - 8,5%, Батькивщина - 7,7% , Голос - 6,0%, - экзитпол ТСН 02

По данным экзит-пола "112 Украина", в парламент не проходят такие политические силы: "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,9%; "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%; "Партия Шария" Анатолия Шария - 3%; "Оппозиционный блок" Евгения Мураева – 2,8%; ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138772
 
   
 Топ комментарии
 
У зебила было 73% стало 43%
К новому году будет 3%
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В реальной жизни порохоботов слезы.. зато здесь на цензоре как грязи их "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН - Цензор.НЕТ 8215
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вангую перевыборы! ну или разве что зебилы обьеденятся с зажиття, что наиболаее вероятно
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Низкий уровень образованности, отсутствие культуры мышления и дурной вкус как были так и остаются основными бедами украинцев. И не надо спорить посмотрите на результаты выборов.
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Оно и видно каков высокий уровень культуры у порохоботов в комментариях на ЦН
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PastorKopf (25%)‏ @pastorkopf 26 мин.26 минут назад

Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь!
НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь! Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь
! Забудь нах.й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував.
Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
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Добре.. з 30.24% до ~ 44.4% - добрий результат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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