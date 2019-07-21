 "Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно данным экзитпола, проведенного ТСН, партию "Слуга народа" поддержали 44,4% украинцев, которые пришли на выборы.

Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%), "Европейская Солидарность" (8,5%), "Батькивщина" (7,7%) и "Голос" (6,0%).

Отметим, в парламент не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО " Свобода "(2,5%)," Украинская стратегия Гройсмана "(2%).

Похожие результаты показывает экзитпол, проведенный по заказу телеканала "112 Украина". Согласно данным экзитпола, партию "Слуга народа" поддержали 42.7%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12.9%, "Европейская Солидарность" - 8.8%, "Батькивщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.

По данным экзит-пола "112 Украина", в парламент не проходят такие политические силы: "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,9%; "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%; "Партия Шария" Анатолия Шария - 3%; "Оппозиционный блок" Евгения Мураева – 2,8%; ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

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