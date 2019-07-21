 Прощание с украинским воином Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, состоится 22 июля на Хмельнитчине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Васильевич Джерелейко, 1988 года рождения, солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 июля вечером в районе города Марьинка Донецкой области (при оборудовании инженерных позиций получил смертельное пулевое ранение от снайпера наемников РФ, от которого скончался в больнице города Курахово.

Вместе с ним погиб старшина Александр Бардалим, которого смертельно ранил снайпер во время попытки эвакуации солдата Джерелейко.

Роман Джерелейко родился 04.11.1988 года в Волочиске. Летом 2016 подписал с ВСУ контракт, участвовал в боевых действиях в районе Горловки.

У него остались родители, брат (участник АТО / ООС) и сын.

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