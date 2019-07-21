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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:коалиция (3708) премьер (1449) Арахамия (12) Слуга народа (134)

 "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в партии работают над проектом коалиционного соглашения и рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На премьера сейчас есть 3-4 кандидата, чего до этого не было. Тимошенко там нет и Палицы там нет", - сказал он журналистам в штабе партии в воскресенье.

На это журналист предложил Арахамии ряд фамилий: "Данилюк, Коболев, Витренко".

"Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках", - пояснил кандидат.

Он также отказался назвать фамилию кандидата в министры обороны.

"Я увидел, что как только кто-то появляется на арене как возможный кандидат, его очень сильно начинают мочить. На белое говорят черное. Но это гражданский человек", - объяснил свою позицию Арахамия.

Он допустил, что уже после 10 августа, после обучения, депутаты приступят к работе.

"Я думаю, что финализируются к 10 августа - пройдут все суды и оспаривание результатов, то нужно еще дать 10 дней на обучение. Все наши депутаты поедут на обучение, такой себе тимбилдинг, где мы обменяемся мнениями. Кстати, мы бы хотели за первые две недели принять максимальное количество законов, пока не начались договорняки", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в партии возможность войти в коалицию с партией "Европейская солидарность", Арахамия отметил: "Я думаю, что нет. Столько грязи было друг на друга".

"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

Кандидат рассказал, что в партии также продолжается работа над проектом коалиционного соглашения, который готов на 70%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138770
 
   
 Топ комментарии
 
в общем, у Йули сплошной транс.. как ни старалась - подлеститься к вазелину не смогла.. А как стонала, как стонала(с) "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 2948
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а это не цирк - туда она скорей всего и метит - больше чем в премьеры - что не так с зеленским она уже за шаг до призиденства
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"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

що скажете петебіли,останній ваш козир забрав "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 1063
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Скажу так: слова одне; дії - інше. Дії - головне. Час тобі покаже все, якщо маєш незасрані Г+Г мізки.
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тобі флажок евересту покою не дає? А мені, наприклад, противно, що ти, як шпигун, під жовтоблакитним.
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Не кажи гоп. Ми у ВР ще й не такі перевзування бачили . Саме цікаве почнеться, якщо у блазня не вистачить мандатів до 226. От тоді й побачимо, хто кому Рабінович "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 4729.
"Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 1651
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он козырь у Юли забрал, а петеботы, то этт ведь кандидат в люстрацию...
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Все Зеленский и его партия "слуга народа" подписали себе смертный приговор "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 7747. А без шуток, что клоун делать будет, если 226 мандатов его цирк не получит? С Рабиновичем дружить начнет? Или с ЖОППОблоком?
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Ну не знаю, я бы порадовался на месте ЮВТ)
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Кто поссорился с Юлькой будет в жопе - проверено временем. Зе думает, шо он искусный кидало? Ну так хай мечтает.
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полностью согласна - зеля воной на один зуб...зешобла еще саака кинула,значит тот скоро "узреет" зеолигархов - цирк только начинается "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 291
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Менше , ніж за двадцять хвилин оприлюднять екзит поли - тоді й почнемо гадати хто , з ким та проти кого.. Головне - щоб Україна лише виграла від сьогоднішніх виборів..
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Не треба демонізувати вплив Плюсів на електоральні настрої українців..
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если верить порохоботам, то страна уже проиграла 21 апреля, а сейчас контрольный будет
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когда зелина охрана затаранила автобусы с детьми, а потом сми обосрались про это кричать с утра до вечера пару месяцев подряд - это страна выиграла? или проиграла? 😂
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Давіда самого кинуть ті зебіли. Бо він входить до тієї третини притомних з зеко-манди, з якими слід мати справу.
І да, за «АрселорМиттал» - змовчав. Прикметно...
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Фу,коболевы,витренки ...они,что с ума посходили в слуге урода
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коболев виграв суди на користь нафтогаза, що і тут зрада?
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Именно потому, что Коболев и Витренко выиграли арбитраж их не будет. Дяде Бене надо договариваться с дедушкой путиным, поэтому будет либо Богдан, либо Шефир, ли еще какой-нибудь очкастый слуга дяди Бени.
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по-моєму ти трохи перебільшуеш значення бені в історії Зеля швидко допоможе американцям запроторити його слідом за фірташем,мавр зробив свою справу. "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 8002
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- Я лично все деньги потратила на научные книги.
- Да?! А кассетный магнитофон кто привёз?
- Вы его видели?
- Видела!
- Вы его слышали?
- Слышала!
- Вы его включали?
- Да!!!
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А як це стосується ймовірної посади прем'єра? Ти думаєш, Коболєв буде ефективно вигравати суди проти українського народу на свою та олігархічну користь? Ти з цього будеш радіти?
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поки що він виграв суд на користь України і дові що він ефективний менеджер.
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Виграти суд, тобто, заплатити юристам, які його виграли по контракту, укладеному Тимошенко, зовсім не значить, що Коболєв ефективний менеджер. І ефективний менеджер не значить автоматично, що його хвилює доля народу і держави, і він щось буде у цьому напрямку робити.
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Если голос пройдет то коалиция будет Слуга+Голос+БЮТ, а вот если не пройдет то придется еще и ЕС подключать, в Слугу+За життя верится с трудом.
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как раз в Слугу+За життя не то что верится,а знается ,что в конце концов так и будет
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Старая уже, много силикона, мало вазелина ! 😂
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Не спешите ПОПу драть, бубет музыка играть!
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Ну тимошенко это не просто воровка, а еще и розводиловка лохов.
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Слуги ви спочатку коаліцію складить, а потім про према речить!
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Бедная баба Жюля..всё полностью засрала рекламой шо ВонЯ самый эффективный менеджер и премьер. Так хотела премьером аж усералась, и тут такой облом. Бабки даже потенциально в списках нет)))
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Ботоксна бабця путєна на смітнику історії😁
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Если данилюк, коболев, витренко или подобные им премьер-министр то это стопудовое внешнее управление, а значит Зе не есть украинский президент. Всё ж так просто.
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А кого там в прем'єри пророчить коаліція "ПЕС за життя"? Хто знає?
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В Україні прем'єр-міністр можн бути виключно політичною фігурою, бо висувається коаліцією політичних партій. Скажіть хто небудь це кретину Арахамії.
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Ну , он бы небыл Беней Каломойским "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 5182 .. Люля , на этот раз ФСЁ . Пора ей на пенсию .
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Арахамія ні на що не впливає, "гаварящая галава". А от те, що по Дніпру по списках мажоритарки від "Батьківщини" масово сунули люди Коломойського, це впливає.
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Ребята, закройте тему, кто будет премьером при Владимире Александровиче.
Это, как - премьер при Игоре Валерьевиче, не позорьте мозг...
Спасибо Петру, что 4 года я чувствовал себя украинцем в Украине, и не только..
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Хочу выразить благодарность ЗЕкоманде, их хозяину Бабломойскому и их кремлёвским кураторам. Вы так смачно поссали в ЗЕлёные личики любителей ЗЕкловуна и бабы Юли. А Люляфаны то думали Юля премьер, но похоже ЗЕлебобики будут делать коалицию с Жопоблоком, и Гробовщина им на фиг не нужна, равно как и баба Юля. Но за такой смачный плевок в личики любителей бабы Юли, они же все топившие за ЗЕкловуна конечно спасибо. Приятно смотреть как они обтекают..приятно..
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"Хочу выразить благодарность ЗЕкоманде... похоже ЗЕлебобики будут делать коалицию с Жопоблоком..." "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 408 Так ось чому свиноботи радіють? А я-то думав, що їх Україна хвилює. А їх цікавить лише те, щоб Тимошенко прем'єром не стала, нехай навіть ціною гибелі України.
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Завтра Юля буде верещати що вибори сфальсифіковано.
Нє, оце так бортонули!
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Ну шо....
Здравствуй жопоблок и доверяй ворам?
Пошёл голосовать. На участке одни пенсы и на подходе к нему тоже.
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У Тимошенко слишком социальная программа и раз она категорически не премьер значит ни с какими олигархами Зе бороться не собирается. Всё просто. Сейчас вообще всё просто и сразу становится видно ху есть ху.
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Скажите, честно, вы правда существуете? ну в смысле настоящий обычный человек, не на работе?
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Где Ивашка делся, я что то уже переживаю за него...
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А как же баннеры, вылезающие на каждом сайте, где вана и нарик в обнимку? "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 8082
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Не так всё и плохо.... Откровенное пропуйловско-рабиновическое дерьмо заправлять не будет. Большинство ,не искушенных в политике, молодых людей повзрослеет и со временем разберется куда надо идти. Жириновским не стоит пить шампанское.
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Я стесняюсь спросить, а что там за Витренко? Надеюсь это не та вечно молодая социалистка Витренко, что восстала из ада и получила от Унылой лошадки 8 млн рублей в 2015 году?
"Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 9113
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Само собой. Будет коалиция с жопоблоком за сміття
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Живемо в казкові часи......Монопартійна "коаліція" в складі слуг урода схоже накрилася мідним тазом. Отже слугами урода потрібно буде домовлятися. А з ким? Як там кажуть у відомій казці : Наліво підеш - коня загубиш, направо підеш - власну голову , а прямо підеш - в жопу разом з конем потрапиш...
А хто там буде прем'єром це вже не так і важливо. Весна покаже хто де нагадив 😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения
 
 
 
 
 
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