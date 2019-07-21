 С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье вечером.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщает штаб ООС.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы.

Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

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