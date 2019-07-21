 С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье вечером.
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщает штаб ООС.
Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы.
Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.
( Мари де Рабютен- Шанталь де Севинье)
Конфуцій.
Он, бабка з Кубані бесідує з нарізками фраз і любить Пуціна:
https://www.youtube.com/watch?v=61IoKrFsN_w
Поціновувач російської точки зору
Як казали мудрі люди:
Никогда не сдавайтесь - никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника.