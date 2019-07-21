EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  834  28
Материалы по теме:
Все про:голосование (1252) нарушения (751) СИЗО (1081)

 В Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой

Члены избирательной комиссии в Киевском следственном изоляторе выдали бюллетени для голосования лицам, которые не имели права голосовать.

Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по вопросам соблюдения прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петлеваный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Из-за недостаточной осведомленности членов комиссии о правилах проведения голосования по мажоритарному округу были выданы бюллетени избирателям, которые не имеют права голосовать по этому округу, что дает возможности для искажения результатов голосования", - сказал он.

Кроме того, выявлена недостача бюллетеней для голосования. Так, на момент проверки не хватило 82 бюллетеня.

"В настоящее время, на 16.00, представителями Уполномоченного был осуществлен мониторинг 57-ми специальных избирательных участков, что составляет почти 70% общего их количества. В трети из них были выявлены нарушения, в некоторых - незначительные и единичные, а есть такие объекты, на которых были выявлены значительные нарушения", - отметил Петлеваный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3138767
 
 
 Топ комментарии
 
Хуже того, многие потенциальные клиенты Лукьяновского СИЗО даже сами избираются.
 показать весь комментарий
 
Электорат ПОПы, скоро свидятца... В Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой - Цензор.НЕТ 9298
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и снова неопытность. Так куда девались опытные и ответственные
 показать весь комментарий
 
 
Это женщина 3 тысячелетия . Лечит бешенство матки .
 показать весь комментарий
 
 
Хуже того, многие потенциальные клиенты Лукьяновского СИЗО даже сами избираются.
 показать весь комментарий
 
 
а как в СИЗО могут голосовать из другого округа? там что...проходной двор?
(или кручу-верчу - нае... хочу)
 показать весь комментарий
 
 
Прописан в Днепре к примеру...сидит в Киеве...все...это другой округ...
 показать весь комментарий
 
 
вся пенитенциарная система это один единый округ.
 показать весь комментарий
 
 
Ты хочешь чтобы я ответил картиной , как ***** дрочит на свое хййло .
 показать весь комментарий
 
по воскресенькам ты бываешь крайне откровенным..
 показать весь комментарий
 
 
Ты в своих фантазиях брехливых такое же г. как и твой брехливый пахан...не удивил...
А вот это сюрло без дорисовок :
У Лук'янівському СІЗО видали бюлетені особам, які не мали права голосувати, - представник Денісової - Цензор.НЕТ 8202

Почувствуй разницу....
 показать весь комментарий
 
Ванья!.. здесь водки нет!.. шагай нах в свои мордовские *****!
 показать весь комментарий
 
Розкрию вам секрет. Тепер можна. Вибори пройшли. Порохоботи - це єврейська технологія Зеленського, щоб обдурити електорат, і виставити Порошенка ідіотом серед користувачів унета.
 показать весь комментарий
 
 
Марк Твен:
"Правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда - нет."

Не хочу перекладати, та й нема потреби для русофілів. Вам так зрозуміліше.
 показать весь комментарий
 
Так ти вже відповісиш, а то Дід Зигір хоче тобі запропонувати нову роботу.
 показать весь комментарий
 
А ти вже вирішив чим будеш займатися, коли Мінстець розгонять?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой
 
 
 
 
 
 вверх