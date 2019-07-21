 В Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой

Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по вопросам соблюдения прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петлеваный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Из-за недостаточной осведомленности членов комиссии о правилах проведения голосования по мажоритарному округу были выданы бюллетени избирателям, которые не имеют права голосовать по этому округу, что дает возможности для искажения результатов голосования", - сказал он.

Кроме того, выявлена недостача бюллетеней для голосования. Так, на момент проверки не хватило 82 бюллетеня.

"В настоящее время, на 16.00, представителями Уполномоченного был осуществлен мониторинг 57-ми специальных избирательных участков, что составляет почти 70% общего их количества. В трети из них были выявлены нарушения, в некоторых - незначительные и единичные, а есть такие объекты, на которых были выявлены значительные нарушения", - отметил Петлеваный.

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