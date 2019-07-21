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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2246) перемирие (1097)

 Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ

Зеленский отметил, что по инциденту с подрывом военнослужащих началось расследование по обстоятельствам происшествия. Он отметил, что в результате подрыва на мине двое военнослужащих погибли и двое ранены.

Отвечая на вопрос о том, какая в целом обстановка в настоящее время в зоне проведения ООС, президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем".

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Источник: https://censor.net.ua/n3138766
 
 
 Топ комментарии
 
несколько убитых, но выстрелов не было .. ндаааа!
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Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за миныОтак пацаны стали вы просто "проблемой". Так мамкам и передадут - всьо было класно, но есть проблема ваших сынов убили кацапы...
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Путен - Хуйло!
"руска мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агрессивного мракобесия..
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"...надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной..." - чому?
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-- после прекращения стрелбы, начинается отступление... -- это уже более стабильная ситуация...
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Каждый день сообщения об обстрелах и главное о погибших, о похоронах наших солдат. А этому негодяю оказываеца докладывают что всё нормально ..пипец..
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Зеленский проглотил (прошло две недели - где реакция?) атаку Украинской санитарной машины управляемой ракетой русских. Вывод: русские - скоты. А наш верховный - трусливая вонючка.
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Там скорее всего мина была а не ПТУР.. Машина на фото была перевернута вверх так как будто удар был снизу а не с боку. ПТУР бы так не смог.
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президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем". Источник: https://censor.net.ua/n3138766\\\\\\\\\\\\

Да не надо притворяться что веришь в чепуху. Если тебя выбрали, то можешь хоть шаурму делать на Пиплии, никто кроме фанатиков ничего не скажет.
Хотя.... Яхве же как раз иудейский божок, так что президент имеет полное право бормотать что-то там.
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Россияне обсуждающие и осуждающие украинские выборы похожи на кастратов разглядывающих "Плейбой"
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Вот это брехливое сипатое зеленое чмо должно быть по феншую на зоне в петушатнике а беня его паханом А пока оно гаспадин зеленское вытирает ноги об холопов
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За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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55% - ЗЕдебільнорашистського населення, це капець!
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А с хера она должна стать стабильной?Добазарились с ****** о чем то?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе
 
 
 
 
 
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