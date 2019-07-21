 Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ
Зеленский отметил, что по инциденту с подрывом военнослужащих началось расследование по обстоятельствам происшествия. Он отметил, что в результате подрыва на мине двое военнослужащих погибли и двое ранены.
Отвечая на вопрос о том, какая в целом обстановка в настоящее время в зоне проведения ООС, президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем".
Да не надо притворяться что веришь в чепуху. Если тебя выбрали, то можешь хоть шаурму делать на Пиплии, никто кроме фанатиков ничего не скажет.
Хотя.... Яхве же как раз иудейский божок, так что президент имеет полное право бормотать что-то там.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.