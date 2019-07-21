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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 К 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах

44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", - сообщили в МВД Украины.

23 уголовных дела касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два - по фактам подделки документов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138765
 
 
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Если пройдет Бойко , ляшко , Вилкул . завтра будет война .
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Не будет, зе ввел персональную ответственность за открытие огня.
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Ты забыл **** . Шо я где то был . И тибя чмо , кончу не моргая .
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Пройдут.Но как далеко они зайдут в своих хотелках?
С Зелёными и тем и другим капец К 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах - Цензор.НЕТ 9671
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Ех, таки переборов свою лінь і пішов проголосував за слугу народа
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А теперь перебори свою лень и иди воевать за ***********, та его сватов
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Вот и живи теперь с этим. Самое главное, что бы ты вовремя признал свою ошибку
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-- дела заводятся, а следствия возбуждаются! ... -- но можно и открыть, шо б потом закрыть..*)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах
 
 
 
 
 
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