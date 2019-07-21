 К 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", - сообщили в МВД Украины.

23 уголовных дела касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два - по фактам подделки документов.

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