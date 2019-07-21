 Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества состоятся в сентябре, - Герус

Об этом Герус заявил в штабе партии "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ... Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре о новой программе. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он.

Герус выступает за то, чтобы не включать в меморандум в качестве ключевого условия цену на газ. По его словам, она уже превратилась в политический вопрос и предмет спекуляций.

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"Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - подытожил представитель Президента в Кабмине.