 Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества состоятся в сентябре, - Герус

Об этом Герус заявил в штабе партии "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ... Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре о новой программе. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он.
Герус выступает за то, чтобы не включать в меморандум в качестве ключевого условия цену на газ. По его словам, она уже превратилась в политический вопрос и предмет спекуляций.
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"Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - подытожил представитель Президента в Кабмине.
Это он так завуалированно отрапортовал, что действующую программу они просрали.
А теперь, как благородные сутенёры, ведут переговоры о промоушене немецкой порноактрисы.
Тільки з новими обличчями...
-- в переводе на русский: напоминаем -- вас поставили на счётчик!