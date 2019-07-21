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 Экономика
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Все про:МВФ (2700) Герус (34)

 Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества состоятся в сентябре, - Герус

Представитель Президента в правительстве Андрей Герус обсудит на этой неделе с представителем МВФ пункты нового меморандума о сотрудничестве. Переговоры по нему состоятся в сентябре.

Об этом Герус заявил в штабе партии "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ... Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре о новой программе. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он.

Герус выступает за то, чтобы не включать в меморандум в качестве ключевого условия цену на газ. По его словам, она уже превратилась в политический вопрос и предмет спекуляций.

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"Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - подытожил представитель Президента в Кабмине.

Источник: https://censor.net.ua/n3138763
 
 
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Ну да.

Это он так завуалированно отрапортовал, что действующую программу они просрали.

А теперь, как благородные сутенёры, ведут переговоры о промоушене немецкой порноактрисы.
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Борги перед мвф невеликі, у них позичали для "підтримки штанів"
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Так мвф слуга послав куди подалі... Що за разводняк?
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Без цены на газ вас пошлют. Так как МВФ нужны реформы, а не обещания.
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зюзя до осені встигне 10 разів злити Україну кацапам
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Крадем далі...
Тільки з новими обличчями...
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Що це з Геращенком? Пофарбувався й кривим став.
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та да)золотой запас уже прое...теперь пятки лижите МВФ,зебилы лять
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МВФ так МВФ. Проблемы, граждане? Вы же всерьез не рассчитывали прожить без МВФ? Или рассчитывали? Ладно... Если уберете цену на газ, никто спорить не будет. Только вот уберете ли? Это будет непросто, и осень с отдачей долгов не за горами. Тут думать надо. Все-равно надо думать, куда ни кинься. Верно, зебилята?
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обсудят пункты нового меморандума о сотрудничестве

-- в переводе на русский: напоминаем -- вас поставили на счётчик!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПереговоры с МВФ о новой программе сотрудничества состоятся в сентябре, - Герус
 
 
 
 
 
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