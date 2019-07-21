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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Почти сотне избирательных участков на Волыни может не хватить бюллетеней, - ОПОРА

96 избирательных участков на Волыни получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА". 

Об этом стало известно после анализа наблюдателями "Опоры" протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов.

В частности, в округе №19 таких участков зафиксировано 26, в округе №21 - 30, в округе №23 - 22, в округе №22 - 1 участок.

Отмечается, что при этом в области более трех десятков участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке избирателей.

Согласно части 8 статьи 80 закона "О выборах народных депутатов Украины" бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатном округе для каждого избирательного участка каждого одномандатного округа изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138761
 
 
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Ага как раз явка составит 100% и поэтому не хватит бюллетеней.
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Завжди залишається половина невикористаних бюлетней. І опора про це знає. Коли немає новин про страшні порушення, то доводиться публікувати "таке".
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Страно, а кажуть на Волині низька явка, чи бенін укроп старається?
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Найбільше люди цікавляться тим, що їх абсолютно не стосується.
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Если и недополучили то при явке в 30-40% должно хватить.))
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До лампочки как проголосуют за Пецю и Ко (это все уже история- скорее будет криминальная история)- меня радует выступление пару минут назад , телефоном в прямом эфире Рабиновича (ОП За жете)- 5 мин разговор можно разместить в нескольких словах - "ЭТО КАТАСТРОФА", "МЫ ПАДАЕМ" "ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 часа МЫ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ.."
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Ну и правильно! Остальные- будут вброшены, с уже проставленными правильными отметками, о голосовании. Шо вы как дети, ей Богу! Всё-как всегда.
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и не говори ,взрослые люди ,а элементарного не понимают ( не важно как голосуют ,важно как считают )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти сотне избирательных участков на Волыни может не хватить бюллетеней, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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