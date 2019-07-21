 Почти сотне избирательных участков на Волыни может не хватить бюллетеней, - ОПОРА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

Об этом стало известно после анализа наблюдателями "Опоры" протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов.

В частности, в округе №19 таких участков зафиксировано 26, в округе №21 - 30, в округе №23 - 22, в округе №22 - 1 участок.

Отмечается, что при этом в области более трех десятков участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке избирателей.

Согласно части 8 статьи 80 закона "О выборах народных депутатов Украины" бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатном округе для каждого избирательного участка каждого одномандатного округа изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей.

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