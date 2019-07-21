 За три дня до выборов ГМС выдала более 13,5 тыс. ID-карточек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГМС.

Как сообщается, по состоянию на 15:00 21 июля было выдано 13 612 ID-карточек.

"На протяжении трех последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 13613 ID-карточек (информация по состоянию на 15 часов 21 июля 2019 года)", - говорится в сообщении.

С целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время голосования на внеочередных парламентских выборах, как указано, миграционная служба организовала дежурство сотрудников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем, начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,5 млн ID-карт.

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