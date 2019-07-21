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 Общество
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Все про:обыск (1312) СБУ (13632) Арселор (14)

 СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО

По результатам обысков СБУ на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" изъяли машину непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

Об этом главный юрисконсульт компании Артем Филипьев рассказал в видеокомментарии, опубликованном на сайте предприятия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наибольшее внимание сотрудников СБУ было приковано к документам по финансово-хозяйственным отношениям нашей компании в рамках этого строительства. Это проект стоимостью 150 млн долларов - одна из крупнейших инвестиций в экономику нашей страны. И какое отношение он имеет к экоциду - мне трудно понять", - отметил Филипьев.

По его словам, во время обыска проводились мероприятия радиологического контроля, в частности на машине непрерывного литья заготовок №3 проводились измерения радиационного фона.

"Все эти измерения, и это зафиксировано в протоколе обыска, указывают на то, что радиационный фон находится в пределах нормы", - сказал главный юрисконсульт "ArcelorMittal Кривой Рог".

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Сотрудники УСБУ решили оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания в связи с большими габаритами объекта. Но "ArcelorMittal Кривой Рог" не сможет продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам. Проект заморожен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

Также на Цензор.НЕТ: "Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138759
 
 
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З яких це пір СБУ взагалі займається екологією??? Це не їхня компетенція, для цього еко-інспекція є!
Я вже мовчу про те, що СБУ давно вже треба позбавити права кошмарити бізнес, їх парафія - держбезпека, а не економіка!
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У него сейчас только СБУ есть, просто дайте ему время!
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Цирк кривождопинский как и наш Недотепа презик..штопанный с болтом на СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн - Цензор.НЕТ 7619 рояле...
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беня начал компенсировать расходы за выборы торчка...
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Как там говорил клоун сбу не должно давить на бизнес 🤣
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этот клун твой Петя. Его СБУ рабоатет.
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ЗЕбильнобаканоское СБУ привлекает инвестиции в Украину
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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