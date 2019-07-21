 Справились за полчаса: на станции "Академик Вернадский" проголосовали полярники. ФОТО

Голосование на станции началось в 8 часов утра по местному времени (14:00 по киевскому) и продолжалось 30 минут. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.
Явка традиционно составила 100% - проголосовали все 12 участников и участниц экспедиции.
Станция "Академик Вернадский" расположена в 15 000 км от Киева. Это - самый отдаленный избирательный участок Украины, так что у голосования тут есть свои особенности.
"В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Потом в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через Интернет отправляют в Киев", - сообщили в Минобразования.
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Урной для голосования служил прозрачный бокс для продуктов, в котором проделали отверстие. После подсчета голосов оригиналы документов сложили в конверты и опечатали. На "большую землю" их передадут при случае - может быть, через месяц, а может, и через год.
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Все заграничные округа голосуют только по партийным спискам
Расслабься.
Лишь бы ляпнуть!
Оно тебе надо?
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в позавчера решил посадить кошку на диету, а то она слишком толстая стала.
а сегодня она родила.... а на что ты готов ради хавчика?
а сейчас в условиях войны она работает, очень рад.
50 років тому перша людина стала на поверхню Місяця!!!