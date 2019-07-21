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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Справились за полчаса: на станции "Академик Вернадский" проголосовали полярники. ФОТО

На полярной станции нет выборов по мажоритарным округам, бюллетени складывают в бокс для еды, а оригиналы документов могут отправить в ЦИК и через год.

Голосование на станции началось в 8 часов утра по местному времени (14:00 по киевскому) и продолжалось 30 минут. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

Явка традиционно составила 100% - проголосовали все 12 участников и участниц экспедиции.

Справились за полчаса: на станции Академик Вернадский проголосовали полярники 01

Станция "Академик Вернадский" расположена в 15 000 км от Киева. Это - самый отдаленный избирательный участок Украины, так что у голосования тут есть свои особенности.

Справились за полчаса: на станции Академик Вернадский проголосовали полярники 02Справились за полчаса: на станции Академик Вернадский проголосовали полярники 03

"В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Потом в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через Интернет отправляют в Киев", - сообщили в Минобразования.

Также на Цензор.НЕТ: Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО

Урной для голосования служил прозрачный бокс для продуктов, в котором проделали отверстие. После подсчета голосов оригиналы документов сложили в конверты и опечатали. На "большую землю" их передадут при случае - может быть, через месяц, а может, и через год.

Справились за полчаса: на станции Академик Вернадский проголосовали полярники 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138757
 
   
 Топ комментарии
 
Буквально час назад тоже проголосовал. Кто еще не успел - руки в ноги и на участки, цените свой голос и не отдавайте его на откуп барыгам.
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За кого ? Знаю людей с высшим образованием...Но таких придурков...Шо за рашку радеють...Вот вам и ученье-темень ))
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знавал я одного ПРОФФЕСОРА.. тоже ,чувак с высшим образованием, как и ты..
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А как ты его знавал ? Передом или задом ? )) Зачем ваще тебе такие знакомые ? ))
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я вижу, ты по гомосячей теме шпециалист..
"ваЗЕлинка" - твой выбор!
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Сам же сказал - знавал )) А знать ты его мог только в тюряге в камере.
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вот тебе барабан!.. и вот тебе пляж!.. и шагай не останавливайся...
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Буквально час назад тоже проголосовал. Кто еще не успел - руки в ноги и на участки, цените свой голос и не отдавайте его на откуп барыгам.
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Интересно, кто у них там на полюсе кандидаты в местные советы?
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Нет таких
Все заграничные округа голосуют только по партийным спискам
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Лялька! -- твои посты всегда на час раньше немецкого времени... -- колись, лахудра -- откель воня... ...пардон -- ваяешь? *)
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Верните Хряка енакиевского. Лучший Президент за всю историю Украины. Начитан, вежлив и очень любит Украину
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Мордва, не шокай. пиши правильною ординською: и чё
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В Бундесе 17:15. ...а у тебя скоко на будильнике?
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Та, может, и раньше менялись, кто их знает? Но, рука мастера... париковских дел мастера...
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Не может быть! По моим прикидкам - ему ещё жить оставалось не меньше сорока лет.
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ой как всегда...анекдот выскочил
***
в позавчера решил посадить кошку на диету, а то она слишком толстая стала.
а сегодня она родила.... а на что ты готов ради хавчика?
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эх, поработать бы там у них годик. романтика...
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От смотрю я на толстых и пузатых баб, лет 50ти... ...они ж везде кругом! ...куда наши стройные и красивые Девчонки подевались? -- жуть лютая... *)
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меня радует, что станцию не закрыли, не помню при ком собирались.
а сейчас в условиях войны она работает, очень рад.
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с дньом астронавтікі!!!
50 років тому перша людина стала на поверхню Місяця!!!
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о, нужно тему на срусайты подкинуть, про голливуд поговорим)))
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в бокс для еды это хорошо... Были люди в наше время - ели сапоги, ремни, гармошку...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСправились за полчаса: на станции "Академик Вернадский" проголосовали полярники. ФОТО
 
 
 
 
 
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