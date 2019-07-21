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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений при голосовании на выборах в Раду

По состоянию на 17.00 21 июля полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Из них больше всего в: Донецкой области - 221, Днепропетровской - 220, Одесской и городе Киеве - по 113, Харьковской - 93, Запорожской - 91.

В основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 386, препятствием осуществлению избирательного права - 53, конфликтом - 40, подкупом избирателей - 58, повреждением бюллетеня - 20, повреждением имущества - 11 сообщение о заминировании - 11.

"Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 8954 нарушений, связанных с избирательным процессом, составлено 1288 административных протоколов, по 396 сообщениям сведения внесены в ЕРДР", - сообщают в ведомстве.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138756
 
 
 Топ комментарии
 
Объединение ЗЕпадали с Рыгами не за горами. А это автоматический Майдан и перевыборы
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На одного узурпатора власти стало меньше в мире
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Зеля накрой этот минстець . Кроме как срать . не чего не умеют . Где они в Италии, ГДЕ НА ПОЛИТФОРУМЕ
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Объединение ЗЕпадали с Рыгами не за горами. А это автоматический Майдан и перевыборы
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Это ты учись смазывать, ведь пойдеш воевать за зе, а то только порохоботы воевать идут.
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На одного узурпатора власти стало меньше в мире
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В общем, клоуны порохоботные, грусть впереди ждет только вас. А все остальные будут смеяться, когда барыги будут скучно висеть на фонарных столбах, покачиваясь в такт веселой музыки на Майдане…

😇
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ти дарма почав уколи пропускати
ти з психозами не шуткуй, бо буде в тебе не тільки президент клован, а ще й прем'єр та голова Верховної Ради
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
🤣
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Зеля накрой этот минстець . Кроме как срать . не чего не умеют . Где они в Италии, ГДЕ НА ПОЛИТФОРУМЕ
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будєт сдєлано, товарісч!
гаварі, єслі што ісчо нада
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений при голосовании на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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