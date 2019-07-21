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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков

Российские провокации не прекращаются ни во время президентской, ни во время парламентской избирательной кампании.

Об этом на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины". Интересно, что это работает в пользу кандидатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли", - сказал он.

"В отличие от президентской кампании во время парламентской мы не фиксировали серьезных кибератак. Мы постоянно сотрудничаем с британскими, канадскими и американскими и европейскими коллегами, а также с офисами Facebook, Google, Twitter", - отметил Аваков.

Также министр рассказал о ходе расследования по уголовным производствам, начатым по фактам нарушений на выборах президента. "Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных производств, по состоянию на сегодня - 47 производств направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51 случае, по 37 делам следствие продолжается. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты", - добавил он.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138754
 
 
 Топ комментарии
 
Непонятно , почему Рабиновичи с Медведчуками и Шуфричами называют свою партию партией мира ? ,если как раз они ,эта рыговская шобла и привела войну в Украину .
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Навіть не мрій, кацахоле.. Свої вологі мрії- залиш при собі.. "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 6259
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Краще - ретельно опановуй професійну майстерність газоелектрозварювальника та тракториста.. Ванга з тебе нікудишня, а тяжка праця не головою а руками - саме те, лише на що ти здатен.. "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 2222
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Непонятно , почему Рабиновичи с Медведчуками и Шуфричами называют свою партию партией мира ? ,если как раз они ,эта рыговская шобла и привела войну в Украину .
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В этом еще нужно хорошенько разобраться!
И, я думаю, скоро мы узнаем много интересного по этой теме.
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А почему пушилин не пушится,а оболванивает народ Донбасса ? ))
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А это потому, что ты, лугандонец, смылся оттуда, что аж пятки засверкали!
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ну ватные ребята тебе расскажут, что во всем виноват майдан)))
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KSU‏ @OksanaSinel 20 июл.

Це й є та Сирія, яка прописана для нас.
Бо Югославія (тз "фєдєралізація") - то таки план"А".
А більш затратний, але теж підходящий для них - якраз цей план "Б".

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 1609
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Господин Аваков, посмотри "ПРЯМОЙ" и "5-ый" канал!
Целый день "Стоп реванш" за пороха!
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Не люблю. Когда преступники...Друзья гепы....Прикидываются доброжелателями и рядятся в патриотов. Хотя сам - ханыга-ханыгой. Кацапы гады. Но не тебе о том толковать.
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Подейкують що Медведчук буде прем'єром.
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Навіть не мрій, кацахоле.. Свої вологі мрії- залиш при собі..
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Краще - ретельно опановуй професійну майстерність газоелектрозварювальника та тракториста.. Ванга з тебе нікудишня, а тяжка праця не головою а руками - саме те, лише на що ти здатен..
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Ну, тут змушений погодитися- я завжди думав що Україна вистоїть. Як тобі Портнов та Разумков керують країною? Ти щасливий?
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А они уже "керують"? Ты ничего не перепутал?
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Ти чув хоч раз народні вислови , як наприклад "На городі бузина - а в Києві дядько" або "Свиня в ріпу - дощ іде" ? Отак - і з твоїми відповідями на мої пости.. А ще так пишаєшся своїми міфічними розумовими здібностями.. "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 9897
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А почему вы оскорбляете человека? Он же явно прикалывается с ватных идиотоа поверивших что Мертвечук и Рабинович просто так принесут Украине мир. За Донбассом последует Слобожанщина и северное Причерноморье аж до Приднестровья
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Чья б корова мычала.
Соеголовые, вы получаете свой бумеранг.
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У зебилов все кто против шута соевые? Дуремар! Откель ты знаешь за кого я голосил. и кто будет вас уму-разуму учить
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так и будет, а визг стоит против Пороха - только даунам не понятна причина.....
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Тюпун тебе на язык и чиряков на сраку .
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Нет . Не сотвори себе кумира ! Кто то сказал .
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Тобі то що? Ти ж в Польщі на той час вже будеш!) Чи вже ні, в гордиє домбасіти подаєшся?
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Я тобі вже казав- ви наголосували, а нам розгрібати. Чищу автомат.
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Труси піди почисти та випери, воєн дивану.
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Я не всираюсь тут, як то робиш ти. Чому ти такий скажений і так людей ненавидиш?
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а если не будет, перестанешь порохоботить или что?
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а рисовать уже 17% куму ботокса это разве не пропаганда...откуда то данные
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это уже опровергли, пришло с Фейса и не имеет ничего общего с голосами. Кстати Зе-37
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через 2 часа и узнаем, и как бы это правдой не оказалось
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Та вони куди не плюнь тут. Прикордонна з кацапами область.
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Детский дом в Нарымском округе. В 1930-х годах детдомов здесь появилось сразу 11. Откуда такое количество сирот в таёжном крае? Это дети умерших "спецпереселенцев" - "кулаков" и других "социально опасных элементов", убитых и замученных "дидами" тех, кто сегодня хочет "повторить""Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 8895
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России взяли в кредит в общей сложности более 2 триллионов рублей. Долг более чем "серьёзен", заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
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офф топ
В Туркмении, по неофициальным данным, скончался президент республики Гурбангулы Бердымухамедов..... жаль что это не пыня из приполярной аквафрешии.......
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Америкой правят инопланетные нацисты Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что США управляют пришельцы.

https://m.ren.tv/novosti/2014-09-11/amerikoy-pravyat-inoplanetnye-nacisty
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источник, конечно, заслуживает доверия "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 1240
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Що цікаво, так це те, що русські в це свято вірять
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Хтось колись казав, що кацапу достатньо написати на заборі слово Х#Й і сказати. що то ікона - буде вірити... "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 8274
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Так це мабуть стажер порохоботоольгінський...
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Тьху... тьху... тьху... вроді й не Вальпургієва ніч, а всяка нечисть лізе як з під землі...
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Нам с позеленевшим Аваковым и российских СМИ не надо. А скоро он их еще и защищать начнет
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Аваков ! Мы к этому готовы , одеваем рюкзаки и делаем вертолетно - психическую атаку.
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Как только Авакова начнут двигать с кресла -- он сразу начнёт брать Власть! ...силком не возьмёт, конечно -- но кровяка будет...
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а кацапские это не есть оккупационные?
собАков?!!
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Аваков, це спєцназ чи сили спеціального призначення?

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 4534
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В сибирском селе Палочки нашли захоронение 1930-х. Сюда привезли 7 800 "раскулаченных", через 1,5 года осталось 700 человек. Люди ели друг друга. Но главный ужас заключается в том, что местные ватники преступление оправдывают. Какая-то прОклятая страна !
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Дивився цікаве розслідування про "солнцевскую опг" з інтерв'ю прямими учасниками. Неодноразово там з'являлось і прізвище Авакова. І не в якості міністра МВС, а в якості людини, що має прямі бізнес-контакти (і не бізнес) з цим опг. Кому вірити?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков
 
 
 
 
 
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