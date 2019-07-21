 "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков

Об этом на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины". Интересно, что это работает в пользу кандидатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли", - сказал он.

"В отличие от президентской кампании во время парламентской мы не фиксировали серьезных кибератак. Мы постоянно сотрудничаем с британскими, канадскими и американскими и европейскими коллегами, а также с офисами Facebook, Google, Twitter", - отметил Аваков.

Также министр рассказал о ходе расследования по уголовным производствам, начатым по фактам нарушений на выборах президента. "Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных производств, по состоянию на сегодня - 47 производств направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51 случае, по 37 делам следствие продолжается. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты", - добавил он.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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