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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Членам участковых комиссий на 221-м округе в Киеве приходят смс с угрозами, - ОПОРА

Гражданская сеть "Опора" заявила, что членам участковых избирательных комиссий в 221-м округе в Киеве приходят смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов.

Об этом говорится в сообщении организации, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве членам комиссии на участках 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерский район) приходят одинаковые смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК. Сам текст сообщения является просто информированием, но может иметь признаки скрытого давления на субъектов избирательного процесса", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138753
 
 
 Топ комментарии
 
А что не так?
Все верно, пусть не забывают!
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В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Источник: https://censor.net.ua/n3138753

Они воспринимают цитату из УК как угрозу? 😁
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"Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК."

Видимо, родственники и друзья требуют соблюдения Закона.
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Пишут Бердымухамедов откинул ласты- типа почечная недостаточность.
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Пишут, что военные его траванули, достал своими выходками
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В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Источник: https://censor.net.ua/n3138753

Они воспринимают цитату из УК как угрозу? 😁
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Ви чули про закон про захист персональних даних?
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Персональные данные - священная корова (без шуток)

Но нигде не сказано, что номера их телефонов были получены с нарушением этого закона. Имена членов ИК - открытая информация.
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Значит, напоминание об ответственности за нарушение Закона у нас уже рассматривается, как угроза.
Парадокс! Членам участковых комиссий на 221-м округе в Киеве приходят смс с угрозами, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1158
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Вот так идёт какой-то депутат, а не него уголовный кодекс как нападет!
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"Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК."

Видимо, родственники и друзья требуют соблюдения Закона.
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если бы они на первую смс-ку положительно ответили "да, мы в курсе", не было бы остальных смс-сок ….
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Таку семеску треба написати на плакат і повісити на ВСІХ виборчих дільницях!!!!
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Чьо запаниковали, счьотоводы волеизъявления народного - служба внутренней безопасности ЦИК вам памятку безопасного поведения по жизни рассылает!" Для самых тупых - те, кто вас содержал решили больше в ********* не тратиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленам участковых комиссий на 221-м округе в Киеве приходят смс с угрозами, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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