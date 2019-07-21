 Во Львове женщина бросила в урну 10 бюллетеней

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщили в комитете избирателей Львовской области.
По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.
"Избирательную урну, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, опечатали, хоть и с некоторым опозданием", - сообщили в комитете.
Председатель участковой комиссии Валентина Матвеева заявила, что женщина 1995 года рождения сама взяла бюллетени со стола.
"Избиратель самостоятельно взяла десять бюллетеней мажоритарного списка и бросила десять бюллетеней в урну для голосования. Ящик опломбировали, и сейчас у нее не бросают бюллетени. Это была девушка 1995 года рождения", - рассказала она.
Отмечается, что правоохранители опросили девушку и председателя комиссии.
ИЗМЕНА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ковбой приходит домой, застаёт жену с любовником. Жена кричит -Джооон он надругался надо мной. Пристрели его! Ковбой застрелил его.
ИЗМЕНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Муж застал жену с любовником.
Жена говорит:
- О, Пьер присоединяйся к нам....
ИЗМЕНА ПО-УКРАИНСКИ
Муж застаёт жену в постели с любовником, жена мужу:
- Микола це ти? - Переводит взгляд на любовника: -А це хто?.... Ох я така затуркана, така затуркана....
😁
За 5 років на зоні розуму набереться.
Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?"
1 : 1
Именно поэтому зекоМанда так топила за досрочные.
1. не растерять рейтинг
2. обеспечить выборы именно в середине лета - идеальное время для фальсификаций.
Эта Рада будт из зелени и рыгов, т.е. из рыгов и рыгов. Здобули.
Самі повитираєте ?
Чи вас на РФ переправити ?