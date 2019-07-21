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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Во Львове женщина бросила в урну 10 бюллетеней

На избирательном участке на улице Симоненко во Львове женщина заполнила десять бюллетеней и все бросила в избирательную урну. Позже урну опечатали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщили в комитете избирателей Львовской области.

По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.

"Избирательную урну, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, опечатали, хоть и с некоторым опозданием", - сообщили в комитете.

Председатель участковой комиссии Валентина Матвеева заявила, что женщина 1995 года рождения сама взяла бюллетени со стола.

"Избиратель самостоятельно взяла десять бюллетеней мажоритарного списка и бросила десять бюллетеней в урну для голосования. Ящик опломбировали, и сейчас у нее не бросают бюллетени. Это была девушка 1995 года рождения", - рассказала она.

Отмечается, что правоохранители опросили девушку и председателя комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Что вы творите? Совсем озверели?: Мужчина вбросил в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138752
 
 
 Топ комментарии
 
Откуда ж во Львове поклонники Зеленского? По вашей же методичке там таких нет 😁😁😁😁
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неопытность на сегодня модно, президент тоже не опытный и это не криминал, ну просмотрели
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неопытность на сегодня модно, президент тоже не опытный и это не криминал, ну просмотрели
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Какая неопытность? Откуда у неё 10 бюллетеней взялось?
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По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3138752
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😁😁 вы на выборах хоть раз были? Какая невнимательность? На каждом бюллетене расписаться надо, на отрывной части. В ведомости тоже.
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По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3138752
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😁😁😁 да как в анекдоте

ИЗМЕНА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ковбой приходит домой, застаёт жену с любовником. Жена кричит -Джооон он надругался надо мной. Пристрели его! Ковбой застрелил его.
ИЗМЕНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Муж застал жену с любовником.
Жена говорит:
- О, Пьер присоединяйся к нам....
ИЗМЕНА ПО-УКРАИНСКИ
Муж застаёт жену в постели с любовником, жена мужу:
- Микола це ти? - Переводит взгляд на любовника: -А це хто?.... Ох я така затуркана, така затуркана....

😁
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вы и читать не умеете оказывается. Троллинг тупой, идите с Богом.
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"Это была девушка 1995 года рождения"

За 5 років на зоні розуму набереться.
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По не досвідченості?!

Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?"
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Безнаказанность порождает ноые преступления. В другой стране за ето бы серьезно посадили. В Украине за 30 лет никто не был наказан за фальсификацию выборов.
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Так это придется всех бывших комуняк-президентов пересажать
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Чем ниже явка тем легче делать вбросы. Это закон любых выборов на постсовке.
Именно поэтому зекоМанда так топила за досрочные.
1. не растерять рейтинг
2. обеспечить выборы именно в середине лета - идеальное время для фальсификаций.

Эта Рада будт из зелени и рыгов, т.е. из рыгов и рыгов. Здобули.
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Да им и вбросов делать не потребуется - партия панамских патриотов обгадилась по полной программе
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На вкидання тільки рашавата, та свиновата здантна.
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Откуда ж во Львове поклонники Зеленского? По вашей же методичке там таких нет 😁😁😁😁
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Я не люблю провокацій.
Самі повитираєте ?
Чи вас на РФ переправити ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо Львове женщина бросила в урну 10 бюллетеней
 
 
 
 
 
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