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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
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Все про:нападение (1748) Россия (73393) Санкт-Петербург (379) украинцы (2991)

 Не сказали, выходят или нет: в метро Санкт-Петербурга дагестанец напал с ножом на двух глухонемых украинцев

Гражданин России ранил в метро Санкт-Петербурга двоих украинцев. Нападавшего возмутило, что они не ответили на его вопрос о том, выходят ли на ближайшей станции. Пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел за полчаса до закрытия подземки на станции метро "Пушкинская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Фонтанка".

36-летний мужчина, приехавший из Дербента, набросился с ножом на двух оппонентов. Одного из них он успел ударить клинком два раза, другого - один раз. Пока люди в вагоне кричали и метались, 26-летний петербуржец вступился за пострадавших, выбил нож из рук агрессивного мужчины и вытащил его на платформу "Пушкинской", куда уже подоспела полиция подземки.

Пострадавшие - граждане Украины, обоим по 33 года. Как утверждают очевидцы, мужчины глухонемые. Собственно, поэтому они и не смогли ответить, выходят ли они на станции. Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжелое, им пришлось перенести по операции.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ

Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей. В Петербург приехал 3 года назад, оставив дома жену и ребенка. Работал на стройке, но за неделю до происшествия уволился.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавшего отправили под арест на 2 месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме

Источник: https://censor.net.ua/n3138750
 
   
 Топ комментарии
 
Да нет украинцев на Пидорашке.
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Кадырбург слезам не верит.
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навошта ездзіць ў гэтую ДЗІКУЮ, ВАР'ЯЦКУЮ І СМЯРДЗЮЧУЮ паРашу?! неразумею!
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Это конечно ржака.
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Не то слово:

Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжелое, им пришлось перенести по операции Источник: https://censor.net.ua/n3138750
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пнуть религия не позволила? а зарезать - за милую душу
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Не, ну для *************** ублюдка вроде тебя это конечно ржака.
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Умер през Туркменистана. Украине нужен план возвращения оккупированных земель, когда придет час Ч.
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План простой -- херачить со всех стволов по всех движущихся целях... а потом -- такая себе гестапо, из местніх немногих патриотов Украині... и пару месяцев -- центральная власть -- не вмешивается....
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А потом Гаага и опять старые стоны "как нас притесняют" а всего лишь поубивать всех вокруг хотели, шо за дела.
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Немцы тоже так думали, до сих пор расплачиваются, а Японцам запрещено иметь авиацию и наступательное вооружение.
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Я тут на смерть Туркменбаші рубанув рубаї. Не Омар Хайям, але...

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
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это римейк : "Помер Максим, да и.... пребудет с ним" ..?)
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Саме так. Oriental remix (себто у східному колориті)
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Туркменбаши такой могуч,
Разгонял он стаи туч -
Зачем лежит теперь в гробу?
В душе я, честно, не е*у.
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) не надо так отчаиваться. может есчо откачают, ногами. по классике жанра он то должен воскреснуть. если похоронят, то какой же он бох ))))))
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а так красиво пел https://www.youtube.com/watch?v=egBWRxOJHkQ
стрелял по мишеням https://www.youtube.com/watch?v=2PUtWEKL8RI
участвовал в боевых учениях https://www.youtube.com/watch?v=WQLV1za7D7s
в общем Ким Чен Ир нервно курил в сторонке https://www.youtube.com/watch?v=0cwsI0jmAr8
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звєрушка....абідєлся на двох глухонімих лугандонів
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Хз, это могли быть и глухонемые "заробитчаны".
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справжній українець не поїде працювати на расєю, а колаборантів і латентних сєпарів не шкода
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за какую ПУТИНСКУЮ ИЛИ ЕВРЕЙСКУЮ????? не я серьезно где вы в том шабаше увидели даже мельком Украину...???????
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Что за привычка видеть в большом списке только пару-тройку кандидатов, на которых указывают продажные социологи?
Гриценко, например, "Гражданская позиция" - он из евридейской или пукинской?
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Втікали до Росіюшки від злих биндер, а від дага не втікли...
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да, правильнее конечно писать, лица с украинскими документами, но СМИ не запариваются.
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Нечего по петерсбургам шляться )) Вы шо не знали,шо у них бемпредел кругом ? Хотя да..Не слышали и не спрашивали ))
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От пропаганды крышу сносит не только в части «за путена».
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Так это получается что русские украинцев от дагестанца спасли? Ачуметь! Не думал что на этом сайте такое опубликуют.
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Та які це українці??? Вони ж розмовляли російською.
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Они перенесли по операции...Даже деньги не пришлось собирать на операцию?
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А зачем собирать деньги? Они возьмут репарациями!
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Ну тебя же от ********** пиндостана, кто-то спасает?
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Те, у кого Медведчук на втором месте по спискам и реальный кандидат на место спикера. Вы такого русского мира хотели в Украине?
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навошта ездзіць ў гэтую ДЗІКУЮ, ВАР'ЯЦКУЮ І СМЯРДЗЮЧУЮ паРашу?! неразумею!
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Страшно жити на росії, там повно агресивних неадекватів.
Українці ! Не їздіть до росії.
Цілішими будете.
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Украинцы туда и не ездят...ездят или хохлы и малоросы...
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Є третій варіант: Зорян і Шкіряк зі спеціальними місіями.
Але про це - тсссс...

Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 6897
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нех*й шастать - доказано уже не раз что в аквафрешии одно зверьё.....
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Метро, негр, пассажир сзади:
- Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- (уже громче) Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- Товарищ негр, вы выходите?!
- Я нэ нэгр, я эфиоп!
- ЭФИОП, ТВОЮ МАТЬ, ТЫ ВЫХОДИШЬ!
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Не понимаете вы тонкого свиноботского юмора... Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 7915
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Тебе только в 95 квартале....более нигде..
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Я, вот, 95 квартал не люблю, слишком пошловат для меня, но там хотя бы ясно, где смеяться.
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Дані "українці" відчули на собі всі красоти рюцькава міра
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а вообще-то... охренеть!
ответил - не ответил - убить что ли?
ему язык отрезать и пусть...остановки объявляет, ..... хреновый!
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В нас теж був не так давно інцидент,з вихідцями кавказу,які били ногами чоловіка у Києві.
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Это все надо показывать и рассказывать, в том духе: ... глухонемых мальчиков, в трусиках (естественно), - двоих на станции метро, - покололи ножичками...
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Глаз за глаз: в Киеве этого дерьма, по рынках шарится...
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они были не глухонемые, а тупослепые...
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цензор нехило тормозит, новости почти два дня.
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людський вчинок росіянина, захистив українців від нелюда.
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Так, серед цих чотирьох росіянин виявився найбільш адекватним.
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Ні, ще багато де у світі, але, щоб добровільно поїхати у Росію, це треба бути певного складу розуму. Звичайно, може я і помиляюсь, може вони старенького родича провідати приїхали.
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Страна дикарей, должна будет сама захлебнуться в крови..
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Раненым - быстрейшего выздоровления, спасшему их молодому петербуржцу - огромное спасибо и уважение, а дагестанцу - тюремный срок подольше, позор и презрение.
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Если едешь в рашку сейчас значит мозгов нет.Значит проблемы их.Знали что там жопа нефиг туда кататься.
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В какой еще стране мира могут зарезать на улице глухонемого, за то что он не услышал вопрос?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНе сказали, выходят или нет: в метро Санкт-Петербурга дагестанец напал с ножом на двух глухонемых украинцев
 
 
 
 
 
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