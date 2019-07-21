 Не сказали, выходят или нет: в метро Санкт-Петербурга дагестанец напал с ножом на двух глухонемых украинцев

Инцидент произошел за полчаса до закрытия подземки на станции метро "Пушкинская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Фонтанка".
36-летний мужчина, приехавший из Дербента, набросился с ножом на двух оппонентов. Одного из них он успел ударить клинком два раза, другого - один раз. Пока люди в вагоне кричали и метались, 26-летний петербуржец вступился за пострадавших, выбил нож из рук агрессивного мужчины и вытащил его на платформу "Пушкинской", куда уже подоспела полиция подземки.
Пострадавшие - граждане Украины, обоим по 33 года. Как утверждают очевидцы, мужчины глухонемые. Собственно, поэтому они и не смогли ответить, выходят ли они на станции. Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжелое, им пришлось перенести по операции.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ
Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей. В Петербург приехал 3 года назад, оставив дома жену и ребенка. Работал на стройке, но за неделю до происшествия уволился.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавшего отправили под арест на 2 месяца.
Также на Цензор.НЕТ: Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме
Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжелое, им пришлось перенести по операции Источник: https://censor.net.ua/n3138750
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
Разгонял он стаи туч -
Зачем лежит теперь в гробу?
В душе я, честно, не е*у.
стрелял по мишеням https://www.youtube.com/watch?v=2PUtWEKL8RI
участвовал в боевых учениях https://www.youtube.com/watch?v=WQLV1za7D7s
в общем Ким Чен Ир нервно курил в сторонке https://www.youtube.com/watch?v=0cwsI0jmAr8
https://www.facebook.com/viktor.bob.73/videos/2337129029704721/
Гриценко, например, "Гражданская позиция" - он из евридейской или пукинской?
Українці ! Не їздіть до росії.
Цілішими будете.
Але про це - тсссс...
- Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- (уже громче) Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- Товарищ негр, вы выходите?!
- Я нэ нэгр, я эфиоп!
- ЭФИОП, ТВОЮ МАТЬ, ТЫ ВЫХОДИШЬ!
ответил - не ответил - убить что ли?
ему язык отрезать и пусть...остановки объявляет, ..... хреновый!