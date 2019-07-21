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 Политика Украины
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 Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос. ФОТО

На избирательных участках города Ананьев в Одесской области зафиксировали нарушения избирательного законодательства. У члена избирательной комиссии обнаружили списки избирателей, получивших денежное вознаграждение за голос.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом на страницах в ФБ сообщили кандидаты в народные депутаты от партии "Социальная справедливость" Андрей Шлапак и Сергей Грицкий.

"В Ананьеве на 4-м участке (номер 510008) у члена комиссии обнаружены списки избирателей с указанием определенных сумм. По нашей просьбе объяснить, все члены комиссии начали кричать, что у них все законно", - сообщает Грицкий.

"138 округ. Правда жизни пока здесь неизменна. Ананьев, маленький городок, где практически все друг друга знают и информацию никак не скроешь. Весь город шумит о том, что кандидаты в народные депутаты Фурсин и Полюганич скупают голоса. Один за 500 грн, другой вслед за 1000 грн. Как можно говорить о прозрачном выборе, легитимности процесса и в принципе о любви к Украине?" - пишет Шлапак.

Кандидат в нардепы от "Социальной справедливости" призвал украинский не прибегать к такому заработку и голосовать искренне: "Голосуйте по совести", - подытожил он.

По требованию кандидатов от партии "Социальная справедливость" члена комиссии отстранили от работы. Также активисты написали заявление в полицию и ожидают уголовного производства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей. ФОТОрепортаж

Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос 01
Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос 02
Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос 03
Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос 04

Источник: https://censor.net.ua/n3138749
 
 
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Політолог також заявляє про те, що також важливим є те, що обшуки на Арселор Міттал відбувалися в «день тиші» напередодні особливо важливого голосування в парламенті, що показує те, що влада посилає сигнал про втрату будь-якого страху. «Уявіть, що вона буде творити відразу після того, як влада Зеленського буде зацементована в Раді і уряді. Цікаво, як себе почувають «нові обличчя» з політсил, які збираються в коаліцію зі слугами народу? Як їм, не гикається?», - обурюється Тарас Березовець. Він також нагадує, що на цьому тижні президент записав відеозвернення до іноземних інвесторів з ключовим меседжем «все буде по-іншому». «Міжнародний бізнес сьогодні дізнається, як це «по-іншому». А в понеділок прочитає, як чинить держава Україна з найбільшим іноземним інвестором, в усіх світових медіа. Той, хто все це затіяв, цього і домагався. Українські активи будуть нікому не потрібні і забрати їх можна буде за безцінь або зовсім даром. Той самий випадок, коли слоган «Зробимо їх разом» вже почутий і дуже добре зрозумілий іноземними інвесторами. Ну що, вітаю. Всі інвестиційні перспективи країни ви вже «Зроби»», - на такій негативній ноті закінчує свій допис Тарас Березовець.

Источник: https://zrada.today/berezovets-vidreahuvav-na-obshuky-sbu-na-arselor-mittal/
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не знаю, но по ЦДФ показывали интервью с Порошенко и его видение коммуникации Зе-Путин. Комментарии красноречивые. А племянник только что написал, что беззаконие манифестирует, тех кто спецы заменяют только по принадлежности к слуге....
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УжЯсЬ!!! Барижних шлюх будемо вішати на стовпах,різати їм животи а кишки запихати їм же до рота! Їхных висерків давитимеммо велосипедами і стрілятимемо з кривих рушниць! Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос - Цензор.НЕТ 2733Злякалась падаль парашна? Правильно,тепер дрожи!!! Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос - Цензор.НЕТ 5944
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Вау!!!! Ще вибори не пройшли,а в тебе вже памперс повний??? То надпий трішки,не губи свій послід серед ЛЮДЕЙ,шваль *************.
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Запретить на пожизненно голосовать всем по списку!! И дело с концом! А комиссию на нары, лет так на 30, без права амнистии! Другим не повадно будет!
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Ну 1000 гривень серьезные деньги. Ето почти минимальная месячная пенсия. За такие бабки каждый второй согласится продать голос. Видать кто то очень хочет сильно пролезть к корыту.

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в чем проблема? взять деньги у того и у другого, а проголосовать за третьего.
а если серьезно, то пока есть мажоритарка, пока и будет такое "голосование", "выборы" в Украине не скоро станут выборами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос. ФОТО
 
 
 
 
 
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