 Неизвестный заминировал 14 избирательных участков в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о заложении взрывчатки на 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевская, Пушкинская, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодская и Чкалова, переулках Электроинструментальный и Студенческий, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14:55", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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