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 Политика Украины, Происшествия
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 Неизвестный заминировал 14 избирательных участков в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании 14 избирательных участков в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о заложении взрывчатки на 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевская, Пушкинская, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодская и Чкалова, переулках Электроинструментальный и Студенческий, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14:55", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138748
 
 
 Топ комментарии
 
Гєпу пріжмітє! Он в курсє всєх дєл! Неизвестный заминировал 14 избирательных участков в Харькове - Цензор.НЕТ 3872
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Предлагаю издать закон, за подобные минирования 50 лет строго режима! И людям спокойней будет жить, и огромные средства будут сэкономлены!
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Какой глава, такие и нравы! Минирование, убийство инкассаторов! Хервнос рулит !!!
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Гєпу пріжмітє! Он в курсє всєх дєл! Неизвестный заминировал 14 избирательных участков в Харькове - Цензор.НЕТ 3872
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Предлагаю издать закон, за подобные минирования 50 лет строго режима! И людям спокойней будет жить, и огромные средства будут сэкономлены!
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зачем? и так есть статья по хулиганке, где до 5 лет предусмотрено. просто надо пару раз показательно, с использованием сми, парочку таких РЕАЛЬНО посадить лет на 5, потом попустит. просто суды в основном за такое штрафы дают
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да нет.. парочку и лет на 50!!! миллион процентов даю, больше никогда никто на такое не пойдет.. вкидывать!
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поверь, на 5 лет вполне хватит. а вот по поводу никто не пойдет, это не так. в китае смертная казнь за коррупцию. и все равно находятся те, кто берет взятки
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патріоти проголосували ще до 10 ранку у Харкові !
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Не заминировал, а сообщил о заминировании.

К счастью, это большая разница.
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смертная казнь, то слишком легко.. 50 лет строгоча! Никто не пойдет, поверь!
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