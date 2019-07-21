 К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,21% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 42,05% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 21,82%.
В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.
Также на Цензор.НЕТ: Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО
она не отражает мнения даже половины украинцев,
а победившая партия будет представлять горстку избирателей!
Пишем петицию о ее роспуске !
Слуга народа @ZeUkraine 3 часа назад
Оппоплатформа начала забрасывать через журналистов свои экзитполы. Рисуют себе 20%. Это специальная легализация вбросов. Первой цифры опубликовала Соня Кошкина, главред "Левого берега". Отмашку ей дал @AvakovArsen, а скинул цифры Илья Кива.
Официальных данных экзитполов ещё нет.