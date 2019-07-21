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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:ЦИК (3208) явка (108)

 К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала обновленные данные о явке избирателей на внеочередных выборах в парламент.

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,21% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 42,05% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 21,82%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

Также на Цензор.НЕТ: Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО

К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК 01
К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138745
 
 
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процентов 40-45% доползет до избир.участков в 20:00.. Остальные на мальдивах, канарах, в Монако и Флориде... празднуют зарплаты по 4000 долларов, отмену коммуналки и эру зубожиння))
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а іліта нації сидить на чемоданах поміняли гривні на доллари та готуються до екзілі у сонячній гішпанії К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8646
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элита ВСЕГДА будет в порядке.. чего не скажешь о ватниках всех окрасов, которые ждали что уедет Порох, а свалил - вазелин К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9248.. такого обосранца (в купе с фразой "какое снижение тарифов, мы - ПОШУТИЛИ?!") зебилы на всю жизнь запомнят)
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зеленский собирается драпануть в свою испанскую виллу?
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У народа настоящая каша, соседи кто за Вакарчука, кто за Смешка, кто за Шария, кто за Зе, кто за Рабиновича. Такой разброс!
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а залежить від того, хто який серіал дивиться по якому (к)аналу...
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что их объединит к зиме - общий ВОЙ "нас обманули!"
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Эта Рада уже нелигитимна!

она не отражает мнения даже половины украинцев,

а победившая партия будет представлять горстку избирателей!

Пишем петицию о ее роспуске ! К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7721
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Угу,пиши,на задней стенке туалета! Там её быстрее разсмотрят!
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всі клубники збирають,дядько,ще один привід подякувати за безвіз
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Горіла хата-гори й сарай! Нарід устал, он атдыхаєт.
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Харьковская область.Был на выборах.Подсчет будут вести местные учителя которые агетировали за одного из кандидатов.Уже знаю случаи когда предлагают проголосовать за родсвенников.Короче,повтор выборов как при овоще-подсчет ведут местные рыги.Здравсвуй жопа новый год!
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У нас на участке десятка два наблюдателей, вряд ли смогут сфальсифицировать. Но это сам Харьков, Шевченковский район, 168 округ.
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Явка начала падать, на президентских было уже 45% в это время.
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Я проголосовала в 15-00, сын-студент рано утром и уехал на природу. Меня даже опросил экзит-полл, впервые в жизни! Харьков, мы конечно за "Слугу народа".
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а от і почалися вкиди

Слуга народа‏ @ZeUkraine 3 часа назад

Оппоплатформа начала забрасывать через журналистов свои экзитполы. Рисуют себе 20%. Это специальная легализация вбросов. Первой цифры опубликовала Соня Кошкина, главред "Левого берега". Отмашку ей дал @AvakovArsen, а скинул цифры Илья Кива.
Официальных данных экзитполов ещё нет.
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Учителя вечно голосуют за говно всякое властное- а потом плачутся на копеечную зарплату и похустическое отношение к ним же
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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