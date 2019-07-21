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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:ЦИК (3208) явка (108)

 К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала обновленные данные о явке избирателей на внеочередных выборах в парламент.

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,6% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 41,69% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 30,05%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

Также на Цензор.НЕТ: Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО


К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев 01К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138745
 
 
 Топ комментарии
 
процентов 40-45% доползет до избир.участков в 20:00.. Остальные на мальдивах, канарах, в Монако и Флориде... празднуют зарплаты по 4000 долларов, отмену коммуналки и эру зубожиння))
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Я проголосовала в 15-00, сын-студент рано утром и уехал на природу. Меня даже опросил экзит-полл, впервые в жизни! Харьков, мы конечно за "Слугу народа".
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элита ВСЕГДА будет в порядке.. чего не скажешь о ватниках всех окрасов, которые ждали что уедет Порох, а свалил - вазелин К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9248.. такого обосранца (в купе с фразой "какое снижение тарифов, мы - ПОШУТИЛИ?!") зебилы на всю жизнь запомнят)
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Ага, а некоторые на Донбас, жопы рвать кацам
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любопытно, а кто за этих "кровосiсей" и упырей из опзж голосует? хотелось бы понять мотивы такого извращения "моска".
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у них при совке что-то стояло и спрос на них был.. что именно - уже не помнят.
А тут опЫзЖЫ - напоминают "счастливые времена" До 16:00 проголосували понад 35% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8029
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все равно непонятно, - это же вампиры. мало они крови выпили ? с какой высоты дуба надо упасть, чтобы голосовать за эту нечисть?
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Горе пришло в Украину .Большое горе. Многие это просто не осознают, потому что мыслить нечем
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Расслабьтесь. Единственное что ясно - не будет 20 процентов у Голоса. Хахаха
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А де партія червоних шарів? Десь 11% їм залишилось?
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1. Слуги народу - 50%
2.Жопоблок-засміття-12%
3.свинарчуки - мародери 8

4.Баба йуля -7
5.Голос -6
інші хай йдуть у дупу.
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каких 35? ********* со своими слугами хорошо если 5 наберет
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Я не знаю, кто это, но знаю, что зебобы сасают морковку.
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Канонические оппозиционеры это круто
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На моём участке ,где я голосовал-проверенный человек наблюдателем,сосед.Смухлевать не даст.
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давайте пцаны за Голос, поддержим Славка и Притулу
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Чтоб прошел Притула, им нужно набрать 13% - это нереально.
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У них ужасная кампания и они не вписываются в реванш. Это Зеленский борется с попередныками, а Оппоблок волает про тарифный геноцид, а про что говорить Голосу? Они не вписываются в повестку дня.
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Кто-то правильно заметил, что Вакарчуку надо было идти в президенты. Был бы такой же ширмой как Зеленский, но хотя бы более европейским и без гопничества.
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Напевно, непогані люди. Але немає посади "хороша людина".
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Закарпатье в последнее время всегда голосовало не очень активно, но никогда не меньше 50%. Цифры выборов Президента-2019 и сейчас - страшные по явке. Ладно, лето, отпуска . . . Ладно пассивность избирателей. Но по ходу масштаб трудовой миграции более дикий, чем можно себе представить.
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вона перемагає! та створює більшість в парлямєнті
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було б непогано. зразу новий прокурор, а там антикор суд. и посадкы.
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тобто все?
чи ви вважаєте що за мажоритаркою від слуги пройде 120+ людей?
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Все это Кабмин, ГПУ, СБУ, Судьи и посадка всех казнокрадов.
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Ви питання моє зрозуміли? Я маю на увазі, що для виконання згаданого вами, треба більш ніж 120 депутатів-мажоритарників.
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Держи карман шире До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2557 . . Мажоритарка даст зелёным , по приблизительным подсчётам разных политолохов , любителей предсказаний и "считания циплят " наперёд , не более 70- 80 депутатов . В сумме , слуги могут не набрать и 200 штыков .
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хоч це смешко фсбшне не пройде, розпиарене лысой вангой. скикы бабла пишло в нужнык. ура.
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Парламент меншості. Більшість не прийняла ці неконституційні вибори.
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До 50 процентов доползут. Вообще не надо было выборы делать летом. Это глупость.
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якшо в кінці скажуть шо більше 40%, то це масовий вброс
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Чому? Буде трішки понад п'ятдесят відсотків...
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ну да, в цю пору тіко "вброси" ходять на вибори
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Не всі з самого ранку біжать спотикаючись.
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Уже установлено, что политически активными являются не более 30% граждан любой страны. На выбры ходят как правило 65%. Остальные уверены что от них ничего не завистит, или их все устраивиает.
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явка совсем низкая.. наверное и до 50 не дойдет.
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Не дойдет до 50 % допишут ( шучу ) , хотелось бы что бы и Смешко заскочил в -5 % .
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Интересно понаблюдать, какую модель поведения теперь выберут экс-переможники: Лемберг, Доник, Карпов и прочие Бирюковы.
Петя взял новую высоту с 7%-ми, сядет в петушином углу в Раде со своей швалью и затухнет.
А "лояльных блогеров", за шкирку и на улицу?
Пусть усыпят их, что-ли.
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Короче , не хочет народ голосовать за слуг урода . 42 - 47% зе- билов( рейтинг су ) , от ( пускай )- 50 % проголосовавших , это менше чем 25% от всех избирателей Украины . Каждый четвёртый только .. Маловато будет .
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По предварительным данным они выигрывают почти всю мажоритарку на востоке и даже в Киеве. Скорее всего, у них будет больше половины всех депутатов и не нужна никакая коалиция.
И плевать им на "каждый четвертый".

Классика жанра:
каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
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Посмотрим но , вряд ли . Я тоже регулярно читал , вплоть до cегодня , предсказания разных прогнозистов , типа Фесенка- Карасёва ,, они дают слуге по списку от 100 до 110 бойцов , и по мажоритарке не более 90 . До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2640 .
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Ориентир 1 тура президентских -
Зеля (Слуга Народа ) -30 % теперь видимо 40-50% -огромный прирост
Пепа ( ПЕС) -16 % теперь -8 % --??? думайте что пишите ..
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ОППО за Жоппу- выборцы идут и кривые и косые и столетние .за РЕВАНШЕМ . А проукраинские яйца чешут ..
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уморили уже людей "выборы" без выбора, потому и такая унылая явка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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