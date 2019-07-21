 К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,6% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 41,69% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 30,05%.
В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.
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А тут опЫзЖЫ - напоминают "счастливые времена"
2.Жопоблок-засміття-12%
3.свинарчуки - мародери 8
4.Баба йуля -7
5.Голос -6
інші хай йдуть у дупу.
чи ви вважаєте що за мажоритаркою від слуги пройде 120+ людей?
Петя взял новую высоту с 7%-ми, сядет в петушином углу в Раде со своей швалью и затухнет.
А "лояльных блогеров", за шкирку и на улицу?
Пусть усыпят их, что-ли.
И плевать им на "каждый четвертый".
Классика жанра:
каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
Зеля (Слуга Народа ) -30 % теперь видимо 40-50% -огромный прирост
Пепа ( ПЕС) -16 % теперь -8 % --??? думайте что пишите ..