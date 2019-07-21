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 Политика Украины
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 Полиция фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов, - МВД

По состоянию на 13.00 избирательный процесс осуществляется в соответствии с законом.

Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. 

Стойко отметил, что по состоянию на 13 часов явка избирателей составила около 20%.

В свою очередь советник министра Михаил Апостол заверил, что сотрудники МВД готовы и сделают все, чтобы волеизъявление граждан прошло спокойно, честно, без фальсификаций и безопасно. Вместе с тем правоохранители остаются аполитичными.

"Мощные кандидаты в народные депутаты готовили сети по скупке голосов. Например, в Черниговской области мы зафиксировали мощную сеть скупки голосов. Сейчас открыто уголовное производство. За такие деяния кандидат ответит перед законом. На сегодня информации о создании сетей для скупки голосов - нет", - отметил Апостол.

Советник министра Иван Варченко подчеркнул, что избирательный процесс проходит ожидаемо, как и положено цивилизованной стране.

"Системе МВД вместе с украинским обществом удалось сделать все, чтобы избирательный процесс стал цивилизованным. К сожалению, по областям у нас еще остались желающие использовать грязные избирательные технологии. Несмотря на большое количество предупреждений с нашей стороны, они продолжали нарушать, поэтому и имеем 360 уголовных производств за все это время. Утром еще 10 производств начато", - сказал Варченко.

Он подчеркнул, что полиция фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов.

"Разные эксперты и аналитики прогнозировали, что во время парламентской избирательной кампании может быть в десятки раз больше нарушений. Так, активность и мотивация людей значительно выше. Мажоритарные кандидаты и 22 политические силы добавляют различные сюжеты, которые требуют внимания правоохранителей. Но мы много сделали, чтобы избежать таких ситуаций", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138744
 
 
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А штепа от какой партии идет на выборы, или не идет?
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Це та Штепа, яку потужний борець з агентами Кремля так і не посадив за п'ять років на пару зі своїм кумом? Чи про іншу?
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Деньги не пахнут, бот номерной? За сколько свою душу продал ЗЕбанде?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время президентских выборов, - МВД
 
 
 
 
 
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