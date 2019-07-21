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 Полиция открыла 21 дело из-за нарушений в день голосования на выборах, - МВД

Полиция открыла 21 уголовное производство, связанное с нарушениями законодательства в день голосования. В целом ситуация в Украине спокойная.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом на брифинге 21 июля в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он отметил, что по состоянию на 15.00 полицейские составили 24 административных протокола, открыто 21 производство по фактам правонарушений уголовного характера.

По словам советника министра, 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня, 3 – подкупа избирателей, 2 – препятствования осуществлению избирательного права, одно открыто по факту теракта.

"Всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 8 тыс. 565 сообщений, связанных с избирательным процессом, за сегодняшний день – 1 тыс. 225. Всего открыто 386 уголовных дел", - рассказал он.

"В целом ситуация на 15 часов с избирательным процессом спокойная… Мы безусловно фиксируем все правонарушения", - подытожил Шкиряк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138743
 
 
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Нарушение то,что жопобок с парашенко проходят...Остальное - фигня.
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